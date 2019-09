Dennis Stratton, chitarrista del primo omonimo album degli Iron Maiden, arriva per la prima volta in Sardegna. Il 21 settembre si esibirà al quinto Motoincontro organizzato dai Centauri di Ardara. Il piccolo centro del Logudoro sarà invaso dagli appassionati di motociclette e dai fan del più importante gruppo heavy metal del mondo. Dennis Stratton, 67 anni tra poche settimane, ha militato per circa un anno nella band creata da Steve Harris, ma con un ruolo fondamentale perché ha preso parte alla registrazione del primo omonimo album nel 1980 e dei successivi concerti. Compresi i primi esplosivi live dei Maiden in Italia al seguito dei Kiss, esibizioni che lanciarono nell’olimpo della musica il gruppo arrivato dall’East End londinese.

Dopo i primi cinque anni di vita, con vari cambi di formazione, il crescente successo nel circuito londinese potrò la creatura di Steve Harris a incassare un contratto con la Emi per il primo album e Stratton entrò nel gruppo. L’esperto chitarrista inglese, più grande degli altri compagni d’avventura, non ha avuto solo un ruolo da comparsa perché ha contribuito a creare, con lo storico chitarrista Dave Murray (ancora oggi pilastro della squadra), il gioco di armonie tra le due chitarre che è diventato un marchio di fabbrica degli Iron Maiden. Il primo album, uno dei più amati della storia del gruppo, contiene pietre miliari come “Prowler”, “Phantom of the Opera“, “Remember tomorrow”, “Running free”, la strumentale “Transylvania“e il grande classico “Iron Maiden”: pezzi riproposti per anni o ancora presenti nei live della band. Dennis Stratton si occupava dei cori e di siglare quei celebri assoli in comproprietà con Murray, prima di essere sostituito da Adrian Smith.

Fu proprio il chitarrista che si esibirà ad Ardara a portare nel gruppo anche il batterista Clive Burr per completare la prima storica formazione messa sotto contratto dalla Emi con Paul Di Anno alla voce. Sabato 21 si esibirà assieme ai Children of the damned, la più celebre cover band italiana degli Iron Maiden. Arrivano dall’Emilia Romagna e da diciotto anni portano in giro la musica dei Maiden, anche assieme a chi ha diviso il palco con Harris e soci: i Children of the Damned hanno sempre accompagnato Paul Di Anno nelle sue date italiane, ma hanno accompagnato anche con l’altro ex cantante Blaze Bayley, che ha già suonato due volte in Sardegna.

Mentre gli Iron Maiden sono impegnanti ad attraversare le Americhe con la seconda leg del Legacy of the Beast World Tour e stanno per pubblicare il loro diciassettesimo album in studio, gli appassionati sardi potranno fare un salto nel passato col chitarrista dell’album d’esordio.

Marcello Zasso

Ecco l video di Dennis Stratton che annuncia la sua prima volta in Sardegna: