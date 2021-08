I grandi ricordi dell’estate spagnola del 1982 rivivranno nelle due tappe sarde di Federico Buffa. “Italia Mundial” è il suo monologo che andrà in scena lunedì 2 a Lo Quarter di Alghero e martedì 3 agosto alle 21 all’Arena Mirastelle di Carbonia. Lo spettacolo, nell’ambitpo della stagione del circuito Cedac, racconta la cronaca coinvolgente di un’impresa sportiva, in cui emergono i valori fondanti della filosofia dello sport, lo spirito di squadra, la capacità di “orchestrare” un’azione e una partita, perché la vittoria è la somma non matematica, ma “epica”, del talento individuale e della bravura collettiva, che trasforma un “gioco” in opera d’arte. Sulle note del pianoforte di Alessandro Nidi, Federico Buffa ripercorre una pagina indimenticabile del calcio italiano e mondiale, svelandone la dimensione più umana e insieme più distante dalla materia di cui son fatti i comuni mortale, dalle “normali” abilità e potenzialità, per ascendere verso la dimensione del mito. Uno spettacolo in cui si fondono teatro, sport e musica, per la regia di Marco Caronna.