Il tappeto omaggio a Maria Lai vince il premio alla più importante fiera internazionale di design

Il tappeto Omaggio a Maria Lai firmato da Joias e disegnato dall’artista Stefania Spanu vince il prestigioso premio Carpet design awards 2023 come Best design studio artist rugs in occasione di Domotex (Hannover, Germania), la più importante fiera internazionale di manufatti artigianali di design.

La diciottesima edizione di Domotex (in corso dal 12 al 15 gennaio 2023), dal titolo “Floored by nature”, ha come tema chiave la sostenibilità e si realizza, dopo una lunga pausa di due anni, con un ritorno all’esposizione dal vivo. A conferire il premio e ad annunciarne la vittoria, ieri venerdì 13 gennaio, è la giuria del cda composta da Jamie Metrick, direttore di Elte, che la presiede, da Nani Marquina dell’omonimo marchio spagnolo, il direttivo creativo di RugVista AB Carin Terins, l’artista interior designer Sandra Keja-Planken e la fondatrice ed editrice di decor8, Holly Becker. La motivazione del premio: un’esecuzione strabiliante che unisce tecnica tradizionale a un design modernissimo.

Il tappeto prende ispirazione dall’opera dell’artista di Ulassai, Legarsi alla montagna, traducendola in nuova creazione tessile. La celebre invenzione di Maria Lai del 1981, considerata la prima idea d’arte relazionale in Italia, collegava e univa il piccolo paese di Ulassai alla montagna con un nastro azzurro, dando vita a un incontro eccezionale e unico tra arte, persone, paesaggio. Omaggio a Maria Lai con il suo design grafico, rigorosamente prodotto in lana sarda, ne coglie l’essenza e in un’operazione tutta al femminile con Elisabetta Usala, titolare di Joias, la designer Stefania Spanu che ha progettato il tappeto e la cooperativa Tessile Su Marmuri che lo ha tessuto, elabora l’opera originale, ottenendo tra i ventiquattro finalisti selezionati, e unica azienda italiana a concorso, l’ambito riconoscimento internazionale.

“È un bellissimo esempio di collaborazione tra impresa, design e artigianato non consueta per la Sardegna – dichiara Silvio Usala, titolare insieme alla figlia Elisabetta del brand –. Penso sinceramente che solo uniti si possa vincere”. Joias, marchio realizzatore del progetto, da più di dieci anni racconta l’art design made in Sardinia attraverso la selezione, il racconto e il commercio di opere e manufatti unici, realizzati dagli artigiani più prestigiosi dell’isola. Progetta e commissiona creazioni e opere uniche che hanno il compito di raccontare il passato, la tradizione e la cultura regionale con forme nuove, capaci di seguire i nuovi trend valorizzando le antiche lavorazioni manuali.