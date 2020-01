Esce “A-Pathos”, il primo disco dei Malignis Cauponibus, progetto figlio della creatività del compositore Luca Marcia, da anni impegnato in un percorso di ricerca musicale che coniuga caratteri della musica afroamericana con elementi della cultura sarda. Il concept album, autoprodotto nell’autunno del 2019, è composto da nove brani che intrecciano musica e recitazione, in una costante tensione narrativa tra lingua sarda, inglese e italiana. La musica è ruvida, abrasiva e tagliente, appositamente cucita per raccontare e denunciare i problemi che affliggono la Sardegna.

Ad affiancare Marcia (voce e chitarra), una formazione composta da nomi di spicco della scena musicale sarda, come l’ex Kenze Neke Massimo Loriga (sassofoni, trunfa, sullitu e armonica), Stefano Minnei alla fisarmonica, Andrea Schirru al pianoforte, Gerardo Ferrara alle percussioni, Lorenzo Imbimbo al clarinetto e Michele Deidda alla batteria. L’intero lavoro è stato registrato al Solid Twin Studio di Cagliari da Andrea Piraz e Roberto Macis.

“Utilizzo e ricerco volutamente suoni taglienti e abrasivi, elementi peculiari del mio lavoro – racconta Marcia -, ricercando nei meandri della lingua sarda, italiana e inglese ogni vocabolo che soddisfi maggiormente il senso dei testi che scrivo, per costruire il miglior quadro possibile associandovi la mia musica. Per questo motivo seleziono diversi termini o parole in sardo tra logudorese e campidanese, in un gioco di parole, di morbidezza e ruvidità che solo la lingua sarda riesce a donare. La mia idea è quella di proseguire con la scrittura di un altro concept album finalizzato alla crescita ed espansione del progetto anche fuori dall’isola. Dal blues tendo a muovermi su altri fronti, rumorismo, impro radicale, jazz, folk e world music. La mia caratteristica è quella di non replicare mai lo stesso spettacolo e tendo sempre a variare ogni volta studiando sempre nuove soluzioni estetiche che estendano la ricerca. Penso a questo progetto per i teatri e lavoro affinché possano nascere delle prolifiche collaborazioni con artisti provenienti da diverse parti dell’Europa, come la Francia, il Belgio e la Penisola Balcanica, luoghi in cui mi è già capitato di raccogliere diversi consensi”. La presentazione ufficiale dell’album si terrà sabato 11 gennaio alle 22 al Fabrik di Cagliari e l’evento sarà patrocinato, per l’occasione, dalla Regione Autonoma della Sardegna. Luca Marcia sarà affiancato per l’occasione dai musicisti Massimo Loriga, Marco Caredda e un cast di artisti a sorpresa svelati nel corso della serata.