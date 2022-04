Il ‘Ritratto di donna’ di Cristian Mannu ospite del festival Éntula

Oggi il festival Éntula, ospita a Cagliari lo scrittore sardo Cristian Mannu che presenta il suo ultimo libro Ritratto di donna.

La presentazione si terrà oggi alle 18:30,nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore Da Horta 2. Lo scrittore, che nel 2016 aveva aperto il festival con la sua opera d’esordio “Maria di Ìsili”, torna con un romanzo potente e delicato che coinvolge fin dalle prime righe per la sua forza emotiva. L’evento è organizzato in collaborazione con Comune di Cagliari, Mondadori, Libreria Ubik Cagliari, Libreria Mieleamaro, Sardex e il Media partner Sardinia Post.

Il libro racconta di due donne unite dal legame più intimo e complesso: quello tra madre e figlia. La figlia, ormai adulta e madre a sua volta, scrittrice affermata ma dalla vita personale irrisolta, cerca di ricostruire i frammenti del discorso amoroso che la lega alla madre anziana e alla Sardegna, la terra che ha lasciato anni prima e in cui ora è tornata. Come pezzi di conchiglie sparsi sul bagnasciuga i ricordi le pungono la pelle e le parlano di una remota bellezza, ma non riescono a unirsi in una forma dotata di senso.

In un alternarsi continuo tra passato e presente, cullati dalla scrittura dolce e musicale di Cristian Mannu, poco alla volta assistiamo alla definizione di un quadro sempre più completo, ricco di dettagli e sfumature. Come se avessimo il privilegio di assistere alla composizione, pennellata dopo pennellata, e poi compissimo qualche passo indietro per ammirarlo nel suo insieme.

