Fiorello torna alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula: lo showman più amato dagli italiani sarà protagonista di un nuovo spettacolo il prossimo 20 luglio. Una sola data in cui l’artista siciliano racconterà vizi e virtù dell’Italia, attraverso monologhi, gag e momenti di pura improvvisazione che prenderanno spunto dall’attualità e dalle vicende personali dello stesso Fiorello.

Ad accompagnare lo showman sul palco-teatro del Forte Village, la sua band, diretta come di consueto dal maestro Enrico Cremonesi. Lo spettacolo è scritto da Fiorello in collaborazione con Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli e Federico Taddia. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di domani, lunedì 3 giugno, nei canali di Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it), TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati.