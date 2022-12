Murales per educare all’ambiente, le strade di Loceri diventano percorso artistico

Una bambina in punta di piedi su un gradino butta nel cestino una bottiglietta di plastica, mentre altre donne sono un tutt’uno con l’ambiente e la natura. Nelle pareti del centro storico di Loceri, Comune del Nuorese, si celebra la vita e il rispetto per il pianeta grazie alle opere di Michela Casula, artista di origini loceresi. Casula ha partecipato al progetto artistico ‘Un Mondo Migliore’ e ‘Involucri‘ realizzando otto murales, conclusi a dicembre. Le opere, raffiguranti piccoli scorci di vita quotidiana, rappresenteranno vari temi quali l’integrazione, l’inclusione, l’empatia, la parità di genere, il rispetto verso le persone e l’ambiente.

L’autrice, nota artista del territorio isolano che oggi vive a Loceri, è rinomata per il suo stile ben definito ed è firma di molte opere su tela presenti in tutta l’Ogliastra e la Sardegna. Insieme a lei, per l’occasione, l’Unione dei Comuni dell’Ogliastra e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianfranco Lecca; enti con i quali la Casula ha immaginato il progetto artistico ‘Un Mondo Migliore’ e ‘Involucri‘, sviluppato raccontando, mediante diverse scene sparse lungo le vie del paese, stili di vita e buone abitudini alla base di una società che mette al centro l’individuo, la sua dignità, i rapporti sociali, l’etica e la tolleranza verso il prossimo.

L’artista Michela Casula.

“Ho fortemente voluto toccare questi temi e aprire nuove finestre sull’arte – dice Michela Casula -. L’apertura al bello è il motore dell’entusiasmo e della voglia di migliorarci. Il progetto, infatti, è parte integrante di una filosofia e di un processo di attenzione verso la natura, i valori della società, curiosità e colore che come artista voglio portare nelle mura del mio paese”.

“I nuovi murales raffigurano in modo poetico il presente ed il futuro del nostro pianeta – ha commentato il sindaco Gianfranco Lecca -, a significare la progettualità, la presenza e gli obiettivi che caratterizzano la nostra filosofia come amministratori ma soprattutto come cittadini: il futuro sono i nostri bambini, i nostri figli che sanno bene cosa è giusto per il nostro pianeta”.