Il  racconto del Cammino di Santiago de Compostela del regista Mario Giua Marassi alla chiesa di Genneruxi

Prosegue a Cagliari il ciclo di incontri dedicati al cinema all’auditorium della chiesa del Santissimno Crocifisso di Genneruxi. Ospite oggi alle 17 Mario Giua Marassi, regista del film Cast in Bronze (2022) e di numerosi corti pubblicitari ambientati nell’Isola e alcuni di particolare pregio nel centro storico del Capoluogo. Al centro della serata il racconto personale del Cammino di Santiago de Compostela percorso nel 2019, uno degli itinerari religiosi di maggiore impatto emotivo e sui quali molti affermati registi si sono misurati.

“Il pubblico – spiegano gli organizzatori – potrà avere una panoramica del cammino e una testimonianza diretta attraverso contributi fotografici e video di approfondimento del pluripremiato regista cagliaritano, reduce dal successo della campagna pubblicitaria internazionale realizzata su commissione della Regione Sardegna per gli eventi di fine 2024”.

Creativo, regista e visual artist italiano, Marassi nasce nel 1977 a Cagliari. Formatosi con la New York Film Academy, è fondatore dal 2001 della Go To Net Studios, agenzia creativa, casa di produzione e post produzione pubblicitaria. Vincitore di 55 riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui nove “oscar” pubblicitari italiani, è il principale autore chiamato dalle istituzioni e dai marchi privati per esportare il Made in Sardinia nel mondo.