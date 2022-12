Il gospel del sabato sera è a teatro. La star è Jnr Robinson, lo spettacolo a Nuoro

Una musica che si è evoluta nei secoli e da sofferenza per la schiavitù è diventata messaggio di speranza, gioia e amore, arricchendosi di contaminazioni di altri generi come il jazz, blues e più avanti il funk e l’RnB, il soul e l’hip-hop. È il gospel, protagonista sabato 17 dicembre con il Black soul gospel choir– formazione cagliaritana al suo venticinquesimo anno di attività-, diretta da Francesco Mocci. Il collettivo si esibirà sul palco del Ten, il teatro Eliseo di Nuoro, insieme al noto cantante soul americano Jnr Robinson. A seguire un intervento dello storico Coro Ortobene.

L’appuntamento del periodo natalizio organizzato dall’associazione culturale l’Intermezzo, in

collaborazione con Sardegna Teatro e il Teatro Eliseo di Nuoro, torna così in grande spolvero con un concerto che anticipa le feste. Con un lungo curriculum, premi e voci eccezionali a caratterizzarlo, il coro propone un nuovo emozionante spettacolo, portando in scena le struggenti melodie “blues” che accompagnano e seguono brani ritmati e coinvolgenti ritmate e coinvolgenti con cui gli afroamericani gridavano la loro libertà e la loro fede. Immancabili anche i brani natalizi, nonché alcune canzoni del film e musical di successo “Sister Act”.

La star della serata è Jnr Robinson: il cantante comincia la sua carriera all’età di quattro anni con i suoi fratelli cantando nelle chiese locali. Da allora è diventato uno dei vocalist gospel più popolari e rispettati in tutta Europa. È apparso in numerosi programmi televisivi e radiofonici, oltre a esibirsi in un musical del “West End”. Ha ricevuto l’ambito premio gospel come “Miglior cantante maschile dell’anno” 94/95 e ha anche avuto l’onore di cantare davanti a due papi.

Prevendite su vivaticket.com.