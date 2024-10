Il Festival internazionale nuova danza a Cagliari: 31 giorni di spettacoli tra Teatro Massimo e luoghi diversi della città

Il quarantaduesimo Find – Festival internazionale nuova danza va in scena a Cagliari dal 3 ottobre al 9 novembre, e ritorna ad animare la città scegliendo come palcoscenici, oltre agli spazi convenzionali come il Teatro Massimo, alcuni dei luoghi più suggestivi dislocati tra centro e periferie: il Bastione Saint Remy, Sa Manifattura, l’Orto dei Cappuccini, il Villaggio dei Pescatori, il Mu.be. Un mese denso di appuntamenti con 31 giornate di spettacoli, 34 formazioni artistiche, di cui 28 italiane, con 5 residenti in Sardegna, e 6 estere provenienti dalla Spagna, Germania, Malta, Svizzera e Olanda, 18 prime (tra assolute e nazionali), 37 titoli diversi, 13 master class e 5 workshop con sharing conclusivo. Filo conduttore dell’edizione 2024, curata come di consueto da Cristiana Camba per Maya Inc, è il tema “Ripensiamoci in danza”: un’esortazione alla riflessione su se stessi e sulla realtà che ci circonda, un impulso a trovare forza, coerenza e direzione in un mondo polverizzato e destabilizzante. Emergono così tra le righe del programma dei macro-temi quali il viaggio, la lotta come resistenza, la solitudine e la fugacità, segni del nostro tempo declinati di volta secondo il linguaggio e la ricerca dell’artista. “Ho scelto degli spettacoli volti a rappresentare il presente che viviamo – spiega la direttrice artistica Cristiana Camba – con tutte le sue incongruenze e molteplice sfumature. Figli del nostro tempo come tutti noi, gli artisti del Find con le loro creazioni si impongono di contrastare forza ed effetti di Crono che divora tutto con la sua accelerazione”.

Numerosi anche gli eventi collaterali del Festival, tra diverse incursioni e appuntamenti nel cuore della città, i progetti in collaborazione con il Network Anticorpi Xl di cui il FIND è partner: Danza Urbana Xl con due coreografie e la serata Explo, con cinque coreografie selezionate alla Vetrina della Giovane Danza d’Autore con i bandi del Network. Spazio alla creatività e alle nuove produzioni con il programma di residenza artistica Residance Xl sempre in sinergia con il Network Anticorpi Xl eil Finder, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza e con l’Accademia Susanna Beltrami. Ancora, 13 Master Class offerte dalle compagnie ospiti del FIND, gratuite per gli abbonati e per chi acquista il biglietto per lo spettacolo, e Breaking&Festival Internazionale di Videodanza con Breaking & Lab, un nuovo programma di workshop di corti di videodanza finalizzato a coadiuvare un progetto di inclusione sociale realizzato insieme al Centro Sociale Mu Be di Cagliari. La sezione Find Ragazzi inoltre, dedicata ai giovanissimi con tanti spettacoli per il pubblico dei più piccoli, delle famiglie e delle scuole, e il consueto AperiDanza con perfomance site-specific tra aperitivo, musica e danza in accompagnamento alle serate del festival.