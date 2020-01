La natura dell’Iglesiente, le aziende agricole, ma anche le miniere e il mare. Sono gli ‘scorci’ di Sardegna immortalati dalle telecamere di ‘Linea Verde‘, il programma di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, che domenica 19 gennaio sarà interamente dedicato alla Sardegna. Un viaggio nell’area sud occidentale dell’Isola alla scoperta delle meraviglie del territorio.

Si parte dalle dune e dal mare di Piscinas per spostarsi alle vicine miniere di Montevecchio e Ingurtosu e scendere verso Buggerru e Porto Flavia. Tutte zone attraversate dal Cammino minerario di Santa Barbara, che gli appassionati del trekking hanno appena decretato come il migliore d’Italia. Le telecamere si sposteranno poi sul Monte Arcuentu per immortalare i pastori impegnati a portare avanti l’allevamento della pecora nera di Arbus. Infine si passerà dal territorio alla tavola per descrivere i piatti tipici della zona, ma anche l’artigianato. L’appuntamento in televisione è per domenica alle 12.20. Il programma sarà poi disponibile su RaiPlay.