I Tazenda tornano sul palco: parte da Avezzano il tour Bonas Noas

Riparte dal Teatro dei Marsi di Avezzano (L’Aquila) il nuovo viaggio musicale dei Tazenda, la band, con una formazione rinnovata, inaugura il tour Bonas Noas. Il concerto, in programma sabato 29 marzo alle 21, segna l’inizio di una nuova fase per il gruppo, che torna sulle scene con un messaggio di speranza e rinnovamento.

“È veramente una buona nuova per noi”, ha dichiarato Massimo Coccia, direttore della stagione musicale del teatro come riporta il sito dell’Ansa Sardegna. “Aspettavamo questa data e l’avevamo immaginata già due mesi fa. Poi il cambio di formazione ha richiesto più tempo di prove, ma siamo felici di essere i primi a ospitarli sul palco”.

Il tour prende il nome dal brano Bonas Noas, contenuto nell’album Fortza Paris (1995), che attribuisce all’arte e alla poesia il potere di portare buone notizie e risposte costruttive. Accanto ai membri storici Gigi Camedda (voce, tastiere) e Gino Marielli (chitarre, voce), si aggiungono Massimo Cossu (chitarre), Massimo Canu (basso) e Luca Folino (batteria). La novità principale è l’ingresso della cantante Serena Carta Mantilla, già nota per le sue collaborazioni con Mario Biondi e Renato Zero.

“In un momento storico come questo – spiega Marielli – volevamo una voce femminile giovane e talentuosa, capace di portare nuove sfumature alla nostra musica. Con Serena, che aveva già lavorato con noi poco dopo la scomparsa di Andrea Parodi, intraprendiamo questo nuovo viaggio”.

La scaletta del tour includerà i grandi classici della band, oltre a brani legati al tema del concerto, come Bonas Noas, che celebra l’arte e la poesia come guida nei momenti di incertezza. Non mancheranno canzoni storiche come Carrasecare, che rievoca le origini dei Tazenda, Pitzinnos in sa Gherra, applauditissima al Festival di Sanremo 1992, e Astrolicamus, un invito alla ricerca interiore e alla scoperta di nuove risposte.