Quarant’anni di Jazz in Sardegna da celebrare con una festa in diretta streaming dai palchi de ‘Il Jazzino’ e ‘Radio X social club’ a Cagliari. Martedì 19 maggio riflettori accesi a partire dalle 21 sul palcoscenico della Rete. Le restrizioni dettate dal virus Covid- 19 hanno infatti bloccato i concerti organizzati per l’omonimo festival. Per il quarantennale si alterneranno una serie di artisti, Famoudu Don Moye, Gavino Murgia, Gonzalo Rubalcaba, Aymèe Nuviola, Luca Aquino, Tonina Saputo, Eli De Gibri, Roundella, Arrogalla, Chano Dominguez, Gavino Murgia, Mark Lettieri, Hamilton De Holanda, Don Moye, Frankie & Canthina Band, Kid Creole, Gianluca Petrella. Ad arricchire il cartellone della serata sarà il ritmo coinvolgente di cinque orchestre: Funk Off, Lydian Sound Orchestra, Paolo Carrus Tentetto, Paolo Nonnis Big Band e Trondheim Orkestra.

Alcune stanno lavorando alla reinterpretazione il mitico brano Odwalla in un omaggio all’Art Ensemble of Chicago e come regalo speciale per Jazz in Sardegna. Una maratona musicale anticipata dalle 19 da interviste, jam session, cartoline musicali e contenuti speciali tratti dall’archivio storico di Jazz in Sardegna. La conduzione è affidata a Eja Tv e Radio X. L’evento è organizzato grazie alla collaborazione di Jazz Italian Platform, Umbria Jazz, Ravenna Jazz, Pomigliano Jazz, Veneto Jazz,Bologna Jazz, Visioni in Musica, Saint Louis College.