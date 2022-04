I cimeli dei festival in esposizione per l’Inventario di beneficienza

I cimeli e quello che avanza dopo i festival culturali non si butta, anzi diventa una mostra mercato chiamata ‘Inventario’, un progetto ideato da Silvia Murruzzu, basato sul riutilizzo virtuoso delle giacenze inutilizzate delle produzioni culturali che ha già dato vita a un format di grande successo, sperimentato in collaborazione con il Teatro comunale di Bologna e il Teatro Regio di Torino.

La tappa cagliaritana è prevista domenica 10 aprile, dalla 11 alle 18 (ingresso libero) nello spazio dell’Exma di Cagliari, perché la mostra mercato questa volta farà scoprire oggetti, illustrazioni, “pezzi unici” che hanno fatto la storia del Festival di letteratura per ragazzi, Tuttestorie, il più grande appuntamento dedicato alle arti per l’infanzia in Sardegna e tra i primi in Italia.

L’evento non sarà aperto solo ad amanti e sostenitori del Festival, ma anche a curiosi e collezionisti in cerca di inediti introvabili altrove. Le persone potranno comprare allestimenti del festival e delle mostre organizzate negli anni, arredi originali, illustrazioni d’autore e oggettistica. L’esposizione sarà composta da un centinaio di pezzi che arrivano dal magazzino del festival.

Il progetto Inventario, però, non avrà solo un fine estetico ma anche la beneficienza: infatti la direzione del Festival Tuttestorie, sensibile e attenta agli ultimi tragici fatti che hanno colpito la popolazione Ucraina, ha deciso che il ricavato delle vendite sarà devoluto a Save the Children, l’organizzazione che da oltre cento anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina.