Terzo appuntamento per la rassegna ‘Le Notti di Guspini si tingono di rosa e di azzurro’. Il 31 luglio al ristorante ‘L’Angiolino’ alle 21.30 ci sarà l’appuntamento ‘A cena con gli autori’. “Illustres è l’ultima fatica di Omar Onnis e Manuelle Mureddu, due personalità di primo piano del mondo culturale sardo che parteciperanno alla terza serata del 2019, per parlare di quaranta grandi figure della storia sarda assieme ad Andrea Pau, autore di libri per ragazzi e vice presidente dell’associazione culturale Chine Vaganti. Alcuni tra gli illlustratori di Chine Vaganti hanno realizzato per l’occasione degli omaggi ai personaggi storici presenti nel libro, che verranno mostrati durante la serata”. Interverranno anche alcuni rappresententi della Consulta per la lingua sarda di Guspini.

Omar Onnis, nuorese, laureato in storia, con studi politici e giuridici alle spalle, autore di saggistica e di narrativa, ha pubblicato ‘Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso’ e ‘La Sardegna e i sardi nel tempo’ mentre Manuelle Mureddu, nuorese, è un autore di fumetti, illustratore e saggista. È stato il primo a pubblicare con continuità fumetti scritti e disegnati in sardo. Ha sviscerato nella forma, ricreando e modellandoli nella sostanza, i miti nuragici, giudicali e contemporanei della Sardegna. Tra le opere che ha scritto e disegnato si ricordano ‘Arbarèe – Contos de sa Terra de s’Arbore’ e ‘Oi Mama’.