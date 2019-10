L’Istituto italiano di cultura a Parigi dedica una serata agli scrittori sardi. Il prossimo 13 novembre, al civico 50 di rue de Varenne, sono invitati Alessandro De Roma, Milena Agus e Marcello Fois. È lo stesso ente che fa capo alla Farnesina a promuovere l’evento sul proprio sito. “Dal 2017 – si legge – l’Istituto italiano di cultura organizza dei cicli tematici dedicati alle città e alle regioni della Penisola. Dopo Milano e Napoli, la Sicilia, le Marche e l’Umbria, è la volta della Sardegna. Per entrare nell’argomento, quale miglior via se non quella della letteratura?”.

Quindi la presentazione. “Milena Agus è autrice di numerosi romanzi tra cui ‘Mal di pietre’ (Nottetempo, 2006), testo che l’ha resa famosa al pubblico italiano e straniero”. La Agus, il cui romanzo è diventato anche un film, “dialogherà con Marcello Fois, sceneggiatore e scrittore, considerato uno tra i principali rappresentanti del giallo italiano (Del dirsi addio, Einaudi, 2017), e con Alessandro De Roma, di cui è stata pubblciata recentemente la traduzione di ‘La mia maledizione’ (Einaudi, 2014; Gallimard, 2016)”. Spiegano ancora dall’Istituto: “I loro punti di vista ci guideranno nei sentieri di una narrazione della storia, della terra e della gente della loro isola, trasportandoci nell’immaginario della loro effervescente produzione letteraria”. L’evento è organizzato “in collaborazione con la Maison de la poésie”.