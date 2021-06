La prima edizione del festival Giornate del respiro – organizzato da Sardegna Teatro a Fluminimaggiore – prosegue all’anfiteatro oggi alle ore 21.50 con lo spettacolo Pitecus, della compagnia Rezza Mastrella, compagnia vincitrice del Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018. Pitecus racconta storie di tanti personaggi, un andirivieni di gente in un microcosmo disordinato: stracci di realtà senza filo conduttore, sublimi cattiverie che rendono comici e aggressivi anche argomenti delicati. Non esistono rappresentazioni positive, ognuno si accontenta, tutti si sentono vittime, lavorano per nascondersi, comprano sentimenti e dignità, non amano, creano piattume e disservizio. I personaggi sono brutti somaticamente e interiormente, sprigionano qualunquismo a pieni pori, sprofondano nell’anonimato ma, grazie al loro narcisismo, sono convinti di essere originali, contemporanei e, nei casi più sfacciati, avanguardisti.

Al Teatro del respiro – ex centro culturale di via Asquer, ristrutturato da Sardegna Teatro – alle 19 c’è Niccolò Fettarappa Sandri con Apocalisse tascabile. Reduce della vittoria al premio Inbox 2021, racconta della comparsa di Dio in un supermercato in periferia di Roma, per annunciare la fine del mondo. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato a essere il profeta della fine dei tempi. Alle 19.45 sotto Gaia, l’installazione itinerante di Luke Jerram, ci sarà un panel tenuto da Ilaria Bussoni, Felice Cimatti e Viviana Vacca, intorno a, tema del respiro, nelle varie declinazioni filosofiche e antropologiche,

Proseguono inoltre le installazioni: nella spiaggia di Portixeddu Flatus resonantes – progetto artistico di Francesco Bonomo, Daniel Dwerryhouse e Astrid Meloni – permetterà di ascoltare le interviste alla comunità attraverso delle ceramiche create da Martina Silli (Heart Studio); Designated breathing zone al parco comunale offre la possibilità di annusare la vegetazione spontanea attraverso delle ampolle speciali che amplificano le possibilità olfattive.

Domenica 27 giugno, alle 8.30 ritrovo nel borgo di Portixeddu, per partecipare alla Guizzìpeda, la gara podistico-linguistica organizzata dall’artista Sabrina D’Alessandro.