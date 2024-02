“Fra due mondi”, online per due settimane il documentario sulla scrittrice scomparsa Maria Giacobbe

I luoghi in cui lei ha vissuto, le sue parole, le sue esperienze in un documentario-racconto in cui lei stessa parla della sua vita e descrive le sue esperienze.

Sarà online per due settimane il film-documentario “Fra due mondi” sulla scrittrice Maria Giacobbe, scomparsa nel gennaio scorso all’età di 95 anni. La pellicola, realizzata nel 2011 dal giornalista Rai della sede di Bologna, ma originario di Orosei, Francesco Satta, fornisce una visione a tutto tondo della scrittrice, soffermandosi sui diversi aspetti della sua vita sia dal punto di vista biografico che letterario. Il film, della durata di 51 minuti, è stato girato tra la Sardegna e la Danimarca, dove l’autrice di capolavori come ‘Arcipelaghi‘ e ‘Radici‘, si era trasferita dopo il matrimonio con lo scrittore danese Uffe Harder.

E’ la stessa scrittrice a raccontarsi in prima persona, mentre sullo sfondo si muovono i luoghi della sua vita. Tutto è arricchito da brani tratti dai suoi capolavori che completano e mostrano la sua visone del mondo, in un viaggio tra le pagine dei libri e la memoria dell’autrice. Un documento fondamentale, quello realizzato da Francesco Satta, poco conosciuto che a poche settimane dalla scomparsa della scrittrice potrà essere ammirato gratuitamente in streaming e servirà per far conoscere vita e opere di Maria Giacobbe. (ma.sc.)