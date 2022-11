FestivalScienza, cerimonia finale con premi a ricercatrici e accademiche sarde

L’edizione numero 15 del FestivalScienza si chiude domenica 13 novembre a Cagliari con la cerimonia di consegna dei premi Donna di Scienza, un riconoscimento per figure femminili, anche giovani, che abbiano contribuito a dare particolare prestigio alla Sardegna in campo scientifico. Poi la rassegna sarà itinerante in tutta l’Isola e approderà per prima a Nuoro il 15 novembre.

Organizzato dall’Associazione Scienza società scienza, presieduta da Maria Maddalena Becchere, l’edizione 2022 ha portato in città oltre 130 ospiti tra scienziati, giornalisti e scrittori, per un festival che proprio della divulgazione scientifica, soprattutto a favore delle fasce più giovani, ha fatto da sempre il suo tratto distintivo.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 13 NOVEMBRE

Gli appuntamenti della giornata saranno in presenza all’EXMA ma potranno anche essere seguiti in diretta streaming dal sito del FestivalScienza.

Si inizia alle 10 con un incontro dedicato al tema di questa edizione 2022. Una tavola rotonda si focalizzerà sul rapporto tra scienza e tecnologia e sulle opere, dedicate alla scienza che si propongano di diffondere tra un vasto pubblico i risultati della ricerca scientifica e delle sue molteplici applicazioni. Coordina la tavola rotonda Giovanni Spataro, redattore capo di Le scienze. Intervengono, Marta Burgay, astrofisica e ricercatrice Inaf-Oac, Luciano Colombo, prorettore per la ricerca, Università degli studi di Cagliari, Alberto Pettinau, direttore scientifico Sotacarbo – Centro di ricerca energie sostenibili, Angela Serpe, Università degli studi di Cagliari, Matteo Serra e Silvano Tagliagambe, Università degli studi di Cagliari.

Al pomeriggio, a partire dalle ore 16 si terrà la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Donna di Scienza. Coordina Carla Romagnino, presidente onoraria dell’associazione ScienzaSocietàScienza e presidente della giuria del premio. Partecipano Maria Maddalena Becchere, presidente dell’associazione ScienzaSocietàScienza, le vincitrici del concorso, le rappresentanze istituzionali e accademiche che concorrono alla organizzazione del premio, e Silvia Rosa Brusin, giornalista, con la conferenza sul tema: 30 anni di scienza in tv. Alla fine di dicembre del 1992 andava in onda su Raitre il primo numero di “Leonardo”: in diretta le notizie della scienza in dieci minuti. Nessuno aveva mai tentato l’informazione quotidiana in questo campo. Come è cambiata la sfida di allora, il rapporto con i telespettatori, il lavoro di oggi.

Premio Donna di Scienza. Le date cagliaritane saranno occasione per presentare le iniziative legate alla quarta edizione dei premi Donna di scienza e Donna di scienza giovani, coordinati dalla presidente onoraria del festival Carla Romagnino. Oltre a promuovere attività volte alla diffusione della cultura scientifica, l’Associazione Scienza Società Scienza considera infatti la relazione tra le donne e la scienza uno dei temi importanti da portare avanti. Un riconoscimento per figure femminili che abbiano contribuito a dare particolare prestigio alla Sardegna in campo scientifico.

Nel 2019 hanno presentato la loro candidatura 43 concorrenti, nel 2020 18 concorrenti nel 2020, 17 concorrenti nel 2021, 6 concorrenti nel 2022. In totale 84 ricercatrici con curricula tutti molto validi, alto livello culturale e scientifico raggiunto dalle donne sarde in settori finora considerati prettamente maschili. Alcune ricercatrici che hanno presentato la loro candidatura attualmente lavorano all’estero nei più svariati campi della ricerca, dalla medicina applicata (Barcellona, Spagna, Oxford) allo studio dell’ottica (Groningen, Olanda), dalla scienza dei materiali (Madrid, Spagna) alla biologia (Minnesota) alla matematica (Germania) alla fisica (Chicago).

Il premio è organizzato in collaborazione con le Università degli studi di Cagliari e di Sassari, l’Inaf e l’Osservatorio astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’Infn, la sede di Cagliari dell’Istituto di neuroscienze del Cnr, l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cagliari e G.I.U.L.I.A. Giornaliste Sardegna.

Non solo Cagliari. Il FestivalScienza, ormai stabilmente diffuso in altre quattro sedi sarde, oltre Cagliari, richiama ogni anno migliaia di persone da ogni angolo della Sardegna, decretando in tal modo la sua vitalità e ricompensando, col suo successo, il contributo dei volontari, delle associazioni, degli enti di ricerca, dei dipartimenti universitari, delle scuole che, sempre più numerosi collaborano alla sua organizzazione.

Con appuntamenti che si protrarranno quasi un mese, il FestivalScienza si sposterà da Cagliari, verso altri centri della Sardegna con attività dedicate sia agli studenti che al pubblico.

Programmi dedicati sono infatti stati organizzati a Nuoro (15 e 16 novembre), Oristano, Terralba, Ghilarza e Cabras (16 e 17 novembre), Siniscola (18 e 19 novembre) Sarcidano e Trexenta (21, 22, 23 novembre) e Iglesias (24, 25, 26 novembre).

Saranno presenti ospiti di primissimo piano come Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico italiano, noto al pubblico televisivo, che sarà a Oristano, così come Alberto Mantovani, immunologo, divulgatore scientifico e accademico dei Lincei. Nuoro ospiterà Giovanni Giobbe, ricercatore che parlerà di nuove tecnologie per la medicina rigenerativa, a Siniscola ci sarà lo scrittore Luigi Ballerini mentre a Isili ci sarà il djproduttore internazionale oltre che musicista e song writer Giangi Cappai. Infine a Iglesias Gianfranco Pacchioni, chimico e accademico linceo, Bianca Bottino, fisica e ricercatrice, una delle protagoniste del progetto Dark side, sulla materia oscura.

Tutte le informazioni su: www.festivalscienzacagliari.it

Facebook: FestivalScienza Cagliari