Editoria, il nuovo numero di Lollove Mag: focus su design e artigianato sardo

Un volume di 150 pagine dedicato al rapporto tra artigianato e design in Sardegna, con analisi, interviste e approfondimenti su quello che è uno degli ambiti più vitali della cultura nell’Isola di questi anni. Lollove Mag è un magazine indipendente, una rivista-libro dedicata a cultura e innovazione in Sardegna, che quest’anno è tornata dopo una assenza di cinque anni e con un progetto editoriale e grafico profondamente rinnovato. La rivista, diretta da Andrea Tramonte con la grafica di Gabriele Serrau e l’art direction di Simone Deiana, si propone di raccontare l’Isola attraverso i filtri della creatività e dell’innovazione, della cultura e della contemporaneità, cercando di cogliere lo “specifico” sardo ma anche le connessioni, le aperture e le contaminazioni con influenze internazionali. L’approccio grafico è molto curato, nell’idea che fare un giornale di carta abbia un senso anche puntando sul design, su un ‘oggetto’ da conservare e collezionare.

Le presentazioni. Il nuovo numero di Lollove verrà presentato sabato 19 al Museo Nivola di Orani (ore 17:30) e domenica 20 al Teatro Eliseo di Nuoro (ore 17). In entrambi i casi il direttore della rivista sarà accompagnato dallo scrittore Ignazio Caruso. A Orani interverrà anche Andrea Bruno (Bam Design) e il designer Compasso d’oro lombardo Giulio Iacchetti, che ha scritto un articolo per il magazine e racconterà i progetti che sta portando avanti nell’Isola, e in particolare a Sarule. Nella presentazione nuorese si parlerà anche del rilancio del borgo di Lollove, insieme all’assessora alle Politiche giovanili Valeria Romagna e a Salvatore Sanna della Lariso.

Il volume. Il ‘nuovo design sardo’ si presenta come uno dei fenomeni più interessanti della cultura in Sardegna di questi anni. Da un lato una nuova generazione di designer che si approcciano alla tradizione artigianale senza farsi imbrigliare, ma anzi innovando forme, funzioni e icone facendole dialogare con la contemporaneità. Dall’altro artigiani depositare di un saper fare frutto di secoli di storia ma che sono curiosi rispetto al nuovo, e che si mettono in gioco scostandosi da quello che si è sempre fatto. Da Pretziada a Bam Design passando per Paulina Herrera Letelier, Bitrusso, Romina Pilloni, Stefano Carta Vasconcellos fino ancora a Mariantonia Urru, Walter Usai, Maria Piras, il numero è ricco di interviste, analisi e approfondimenti. Con collaborazioni eccellenti: lo stilista Antonio Marras ha realizzato degli artwork in esclusiva per Lollove, che accompagnano l’approfondimento della moglie Patrizia Sardo Marras; il designer lombardo Giulio Iacchetti ha raccontato in prima persona i lavori che sta portando avanti con gli artigiani sardi. E ancora analisi di Federica Vacca, docente al Politecnico di Milano, Monica Scanu, direttrice dello Ied di Cagliari, Giuliana Altea, docente di storia dell’arte e presidentessa della Fondazione Nivola, Antonella Camarda, docente anch’essa e manager del Distretto culturale del Nuorese, Roberta Morittu, designer e co-curatrice del progetto della Fondazione di Sardegna, Artijanus-Artijanas.