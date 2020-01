Puntuale ritorna, nel primo scorcio del nuovo anno, ‘Capitani Coraggiosi‘, la stagione di teatro dedicata ai ragazzi organizzata e curata da Cada Die Teatro, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. Spettacoli, musica, laboratori, merende, giochi: un caleidoscopio di appuntamenti, dal 12 gennaio fino al 7 marzo, che quest’anno è in programma al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius, e negli spazi di piazza Si ‘e Boi, grazie alla collaborazione con l’amministrazione del comune selargino e a causa dei lavori in programma nella struttura della Vetreria di Pirri che l’associazione ha in gestione. Per sei giornate (degli spettacoli sono previsti anche diversi matinée per le scuole) i bambini e le loro famiglie, piccoli e grandi spettatori, potranno incontrarsi e condividere esperienze ludiche dal pomeriggio fino a sera, potranno giocare al teatro ma non solo, grazie alla collaborazione tra Cada Die Teatro e alcune associazioni e cooperative che operano nel territorio, come i Cemea Sardegna (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) e Cultarch, Amici della bicicletta e La Carovana, che ormai da anni animano i laboratori della rassegna, mettendoli in relazione con i temi trattati dagli spettacoli in cartellone.

La nave di Capitani Coraggiosi mollerà gli ormeggi domenica 12 gennaio. Si parte alle 16 con Kaay Fecc Afro, laboratorio di danze africane rivolto a bambini e ai genitori, a cura di La Carovana, con musiche dal vivo di Giorgio Del Rio. Alla stessa ora prende il volo ‘Navi e astronavi – mezzi per viaggi fantastici’, laboratorio di attività manuali di costruzione con il legno, a cura di Cemea Sardegna. Con chiodi, martelli, viti e colla una miriade di piccoli pezzi di legno, dalle forme indefinite, verrà assemblata dai bambini e dalle bambine con il loro ingegno costruttivo per trasformarsi in navi spaziali o altri mezzi fantastici.

Alle 17 ecco l’ora della merenda e alle 17.30 tutti in teatro per lo spettacolo iI viaggi meravigliosi di Marco Polo’, nuova co-produzione di Cada Die Teatro con la collaborazione della Banda comunale “Giuseppe Verdi” di Sinnai, le musiche originali e l’adattamento del testo di Antonio Rossi, la direzione musicale del maestro Lorenzo Pusceddu e la narrazione di Silvestro Ziccardi (disegni di Alessia Bragato, assistenza tecnica di Emiliano Biffi, suono di Matteo Sanna, luci e proiezioni di Giovanni Schirru). Un racconto musicale liberamente ispirato al libro che narra una delle più belle avventure di viaggio di tutti i tempi: Il Milione. Una storia che, parlando di coraggio e nuove scoperte, intende avvicinare i giovani alla musica attraverso l’incontro con altre forme espressive. La musica si intreccia con racconto e immagini: un’esperienza davvero unica per grandi e piccoli, che insieme potranno divertirsi e viaggiare fino alla Cina di Kublai Khan insieme a Marco Polo. Il programma di tutta la rassegna è disponibile sui siti web e nelle pagine social di Cada Die Teatro.