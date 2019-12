Volti di Sardegna. Volti degli anni Cinquanta. Uomini e donne. Espressioni che fanno pensare. E immaginare. In libertà, per chiascuno una vita diversa. Le immagini sono esposte a Nuoro, nello Spazio Ilisso, un nuovo punto di riferimento della cultura isolana, voluto dalla omonima casa editrice. È stato ricavato all’interno di un edificio ottocentesco nel centro storico di Nuoro, una villa su due piani in stile Déco che è appartenuta al vecchio sindaco Michele Papandrea, morto nel 1918 nel corso della Prima Guerra Mondiale (qui l’approfondimento di Sardinia Post).

Ecco la galleria di immagini. Meglio: una piccola parte di quelle che si possono ‘leggere’ nella Spazio Ilisso. La mostra si intitola ‘Paesaggi umani’. È un lavoro di Marianne Sin-Pfaltzer, la fotografa tedesca nata ad Hanau, in Germania, e morta proprio nel capoluogo barbaricino nel 2015.