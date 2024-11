Da Zerocalcare ai Cantadores: tutti gli appuntamenti del fine settimana

di Alessandra Piredda

Zerocalcare, Luca Sofri, Ilaria Gaspari, Mafe de Baggis sono solo alcuni degli ospiti di uno degli appuntamenti culturali più importanti di questo fine settimana a Cagliari: la tredicesima edizione del Festival Pazza Idea Pazza Idea, che fino a domenica animerà il Teatro Carmen Melis. Proprio domenica la kermesse si chiuderà alle 20 con l’attesissimo intervento del fumettista Zerocalcare.

Restando sempre a Cagliari da non perdere oggi alle 21 al Teatro Massimo, Joe Perrino e Zuanna Maria Boscani si esibiranno con ‘Storie di Vita Mala’( per il cartellone di Tracce Emergenti): tra country e blues per un viaggio intenso tra musica e storie dal carcere. Dopo una lontananza forzata Perrino torna sul palco rivisitando il proprio progetto da solista, per cantare le storie drammatiche di chi vive l’esperienza nelle carceri: passione, follia, amori perduti, tradimenti e vendette.

Weekend sotto il segno delle tradizioni ad Atzara, Ollolai, Lodine con Autunno in Barbagia.

Andando con ordine. Atzara, in particolare, si mostra con l’evento ‘Dal vino alla pittura’, organizzato per far conoscere ai visitatori la storia del vino Mandrolisai, oltre al borgo antico (centro storico) con le sue imponenti abitazioni in granito e trachite (d’epoca medievale).

Viaggio a Ollolai, invece, per scoprire le sue antiche leggende e per lasciarsi coinvolgere dall’antichissima lotta de ’S’istrumpa’, entrata nel novero delle antiche lotte celtiche.

Lodine con ‘Abba, Terra, Manos. Sasharrelas de sa teula’, apre le porte ai visitatori con degustazioni e laboratori per bambini. Mentre nel pomeriggio dolci di carnevale, con sfilata Zirande su Harrasegare, oltre alla preparazione degustazione dei tipici dolci del matrimonio lodinese: hulusoneddos dulhes.

E per restare in tema di tradizioni e leggende domenica tocca a Gesico con Saboris Antigus.

Spostandosi in una altra zona, Castelsardo si anima sabato dalle 17 con uno spettacolo di Cantadores a chitarra di oggi in omaggio a quelli del passato, per ricordare gli artisti che hanno rappresentato una delle espressioni più autentiche della musica in Sardegna.

Ed è sempre dedicata alla musica e, in particolare ai 90 anni della cantante Maria Carta, la giornata di domenica a Siligo. La festa, interamente dedicata alla memoria dell’artista e della sua musica, inizierà alle 11 con una sfilata di oltre 25 gruppi in costume, in rappresentanza di tutta la Sardegna. Nel pomeriggio si parlerà di Maria Carta e della sua eredità con Ilaria Portas, assessora regionale alla Cultura, il giornalista Giacomo Serreli, la scrittrice Neria De Giovanni e Padre Salvatore Morittu.