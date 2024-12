Da Cristicchi a Morricone, un fine settimana tra musica e spettacoli: ecco tutti gli eventi

di Alessandra Piredda

In questo fine settimana l’isola si anima con una serie di eventi che spaziano dalla musica, letteratura alle sagre per riscoprire sapori e tradizioni senza dimenticare gli spettacoli dal vivo. A cominciare dal Teatro Massimo di Cagliari con Simone Cristicchi venerdì 13 alle 20,30 (in scena da mercoledì 11 dicembre le repliche fino a domenica 15). Il noto artista torna sul palco con lo spettacolo ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’ dedicato al Santo di Assisi, per un viaggio tra musica, parole e riflessioni profonde. Il pubblico del Massimo potrà usufruire di cuffie wireless per la descrizione audio (collegate alla sala regia). Questo è un servizio che il Teatro Massimo vuole garantire per celebrare l’inclusività (per ipovedenti e non vedenti) grazie al progetto Teatro no Limits.

A chiudere l’edizione CultureFestival sarà l’evento in onore del Premio Oscar Ennio Morricone. L’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Cagliari farà da cornice alla conferenza- concerto di venerdì 13 dicembre, alle 17. Tra gli ospiti i familiari di Morricone: la moglie Maria Travia e i due figli Andrea e Marco. Nel 2000 il compositore venne insignito della laurea ad honorem in ‘Lingue e letterature straniere’ nell’Ateneo del capoluogo sardo.

Il giorno dopo l’appuntamento è alle 20.30 negli spazi della Fiera della Sardegna ( Pad. D, lato Coni) con Andrea Morricone (compositore e direttore d’orchestra come suo padre) a dirigere il concerto ‘Morricone dirige Morricone. La grande musica per il cinema in versione originale’.

Per gli amanti dei festival letterari al via la prima edizione di ‘Ottana legge, generazioni a confronto’. L’evento che si terrà da venerdì 13 ( fino a domenica 15 dicembre) è pensato per mettere in comunicazione generazioni diverse, darà un ruolo centrale ai giovani. Tra gli ospiti presenti autori e autrici di spicco del panorama sardo: Flavio Soriga, Matteo Porru, Antonella Puddu, Daniele Congiu e altri. A moderare i dialoghi Giuseppe Murru, Paolo Lisci, Maria Barca e Francesca Licheri. Mentre Marmilibri, giunto alla seconda edizione (iniziato il 7 novembre a Barumini) chiuderà sabato 14 dicembre a Collinas, alle 17.30 con ‘Re Giorgio-dietro le quinte di una Presidenza’ di Daniela Tagliafico (Rai Libri) e il reading ‘Fitopolis, la città vivente’ di Stefano Mancuso, a cura di Giuliano Pornasio, previsto per le 18.15.

Orune e Ortueri sono le protagoniste dell’autunno in Barbagia con la due giorni (14 e 15 dicembre) di Cortes Apertas. Dalle 10 di sabato 14 dicembre la comunità di Orune (incastonata tra gli altipiani del Gennargentu) aprirà le porte ai visitatori con le degustazioni (panes e durches pintados de Sardigna), laboratori (Le mani in pasta) sulla panificazione. Nel pomeriggio la vestizione dell’abito tradizionale maschile e femminile orunese. Tra i protagonisti dell’evento anche il Gruppo Folk Santa Lulla. Mentre Ortueri, realtà con vocazione prettamente agro-pastorale intratterrà i turisti con il meglio della cultura enogastronomica oltre all’esposizione di manufatti realizzati in sughero e tipici della tradizione ortuerese.

Sarà il borgo di Nurri (nel cuore del Sarcidano) a fare da cornice all’ottava tappa dell’evento Saboris Antigus, domenica 15 dicembre. Dalle 9.30 (fino alle 19 con lo spettacolo pirotecnico finale) Nurri darà il benvenuto ai visitatori con laboratori del pane e della pasta, del latte e del formaggio oltre al laboratorio con la lavorazione del torrone. Tennis tavolo per adulti bambini oltre alla sfilata in abito tradizionale dai vari paesi delle Sardegna.

Con CioccolaTiAmo il campione italiano di pasticceria e cioccolateria 2024, Marco Deidda attende i più golosi a Guspini alle 17.30. Dopo la presentazione della sua scultura in cioccolato Deidda sarà il protagonista di un laboratorio aperto a tutti dedicato alla lavorazione del cioccolato nelle sue varie fasi fino alla creazione del cioccolatino artigianale. A seguire la degustazione dei prodotti per tutti gli appassionati.