Aprirà giovedì prossimo a Cagliari il ‘Grimorio’, una libreria esoterica che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per appassionati. Tra migliaia di testi divulgativi e volumi rari come il Grimorio da cui prende il nome, ci sarà tutto quello che ogni amante del genere può desiderare. Cristalli, erbe, essenze per la meditazione, preziosi tarocchi e antiche rune, ma anche oggettistica, curiosità e gioielli rigorosamente ispirati alle tradizioni magiche, alchemiche e filosofiche di tutto il mondo.

Unica del suo genere in Sardegna e tra le pochissime in Italia, il Grimorio è stata creata e sarà gestita da appassionati specialisti, pensata come punto di ricerca e d’incontro sia per i visitatori più esperti che per quanti siano interessati ai percorsi di crescita personale. Si tratta di un progetto originale costruito su uno studio complesso, che affianca alla sapienza delle antiche scienze arcane le risorse delle moderne discipline del benessere.

La libreria avrà una saletta conferenze, per incontri con autori, presentazioni, discussioni tematiche, consulenze e momenti di approfondimento. Il calendario è in preparazione e gli appuntamenti cominceranno non appena sarà consentito lo svolgimento in sicurezza.