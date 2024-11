Liberi oltre, Diego De Silva e Sandro Veronesi tra gli ospiti del festival internazionale della letteratura di viaggio

Tornano in Sardegna le storie che uniscono culture e luoghi: Cagliari si prepara ad accogliere la VIII edizione del Festival Internazionale della Letteratura di Viaggio – Liberi Oltre, in programma dal 28 al 30 novembre a Cagliari, negli spazi della Manifattura Tabacchi, in viale Regina Margherita 33.

Il festival, sotto la direzione artistica della giornalista Virginia Saba, è un’occasione per incontrare autori e autrici del panorama nazionale quali Diego De Silva, Francesca Fagnani, Alessandro Di Battista, Veronica Gentili, Sandro Veronesi, Antonella Lattanzi, Vincenzo Ferrera, Silvia Grassi e Michele Zatta.

L’edizione di quest’anno prevede una fiera dell’editoria (allestita nello spazio delle Officine), seminari, presentazioni di libri e laboratori dedicati alla lettura e alla scrittura creativa. La manifestazione si chiude nelle giornate di venerdì e sabato con un dj set, per unire musica e cultura in un ambiente dinamico e creativo. Oltre agli eventi principali a Cagliari, il festival include anche gli appuntamenti “Off” nei comuni di Serri, Selargius e Teti.

Si inizia il 28 novembre con un Laboratorio sulla scrittura giornalistica con Alessandro Aramu, dedicato agli studenti (alle 9.30) e, alle 11.30, con “Arte e tecnica tra IA e quantistica”, dialogo tra Marco Ferrante e Giacomo Cao con Virginia Saba. Quindi, alle 17, con la presentazione del libro Editoria digitale (Arkadia 2024) e la partecipazione di Silvano Tagliagambe, Luigi Contu e altri ospiti. Alle 18 il dialogo su letteratura e viaggi con Edgardo Scott e Marco Ferrante e alle 19 la presentazione di Settembre nero (La Nave di Teseo 2024) con Sandro Veronesi. Si chiude con lo spettacolo teatrale Erano gli anni, tratto dal romanzo di Daniele Congiu.

Il giorno 29 novembre appuntamento alle 17 con Paolo Ciampi, che presenta Il babbo di Pinocchio. Seguono , dalle 18, Alessandro Di Battista con Scomode verità e Francesca Fagnani con Viaggio tra le belve. Alle 19 Michele Zatta e Vincenzo Ferrera dialogano su Da Mare Fuori a Forse un altro.

Infine, nel pomeriggio del 30 novembre, sono attese Elena Rui e Romina Casagrande per il dialogo su Scritture al femminile, Veronica Gentili, che analizza la società contemporanea. Lo scrittore Diego De Silva è in agenda alle 18,15 per presentare I titoli di coda di una vita insieme, pubblicato quest’anno da Einaudi. Si chiude alle 19, quando Antonella Lattanzi presenta Cose che non si raccontano (Einaudi 2023).

“Abbiamo organizzato un festival rinnovato con tantissimi ospiti. Insieme a loro – afferma Virginia Saba – faremo un viaggio intorno al mondo ma anche all’interno delle diverse sfumature dell’animo umano in un percorso in cui le parole si intrecciano alle emozioni e ai sentimenti. Il festival vuole essere un momento di riflessione critica ma anche di svago, senza le contrapposizioni e l’intolleranza che caratterizzano i nostri tempi. Scrittori, giornalisti e artisti ci accompagneranno in un percorso affascinante dove ci sarà spazio, fino a tarda sera, per stare tutti assieme nella suggestiva cornice della Manifattura con la musica che farà da sottofondo alla fiera dell’editoria indipendente. Uno spazio importante è anche quello dedicato alle scuole, con una serie di laboratori e di incontri con gli autori rivolti esclusivamente agli studenti di alcuni istituti della Sardegna”.