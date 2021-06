Il cous cous di Carloforte, dopo diciotto anni, diventa il protagonista di un festival internazionale che sarà dedicato al piatto tipico tabarchino. Ad annunciarlo è l’associazione ‘Ciao Carloforte’ che ha l’obiettivo di realizzare un evento in grado di valorizzare le potenzialità enogastronomiche carlofortine, partendo proprio dal suo piatto principe il ‘Cascà’, come qui viene chiamato, ma che trova corrispondenze in tutto il Mediterraneo. Partendo da questo presupposto gli organizzatori intendono far confluire nell’isola di San Pietro cuochi provenienti da tutto i paesi nei quali il Cous Cous viene consumato dalla Sicilia al Magreb, dal Marocco alla Tunisia e naturalmente dalla Sardegna per dar vita a laboratori e scambi culturali, eventi enogastronomici, esposizioni di utensili e prodotti legati a questa eccellenza.

“Il profumo del Cous Cous – dicono gli organizzatori – deve impregnare l’aria dell’intera isola per dare valore a un prodotto che accomuna e unisce diversi popoli ”. L’appuntamento con il festival Internazionale del Cous Cous” è dal primo al 3 ottobre, ma già la macchina organizzativa di “Ciao Carloforte” è avviata per animare un periodo dell’anno considerato di bassa stagione, ma che per questa piccola e suggestiva isola è anche il più bello.