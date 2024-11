Cosa c’è da fare nel weekend in Sardegna? Una mini-guida a eventi culturali e sagre

di Alessandra Piredda

Novembre è uno dei mesi più ricchi per gli amanti della cultura nelle sue più disparate declinazioni: cinema, letteratura, spettacoli, oltre alle sagre diffuse in tutta l’isola. Apre le danze il Carbonia film festival (fino a domenica 17 novembre) con uno sguardo attento al cinema del nostro tempo. Un calendario ricco di appuntamenti nei vari luoghi della città, con tanti eventi gratuiti. Venerdì 15 novembre alle 21 la proiezione del film Luce e l’incontro con i registiSilvia Luzi e Luca Bellino (Sala Fabio Masala-Fabbrica del Cinema). La loro opera prima Il Cratere (Crater, 2017) è stata presentata in anteprima alla 74° Mostra d’arte cinematografica di Venezia (Settimana della critica, in concorso).

Per non perdere nulla del cartellone ecco il sito carboniafilmfest.org, che descrive nel dettaglio gli appuntamenti con le varie proiezioni e incontri con sceneggiatori e registi. Mentre a Macomer si inaugura la mostra del libro. Sardegna AlterNativa, così si intitola l’evento, giunto alla ventiduesima edizione. Uno degli obiettivi della mostra, oltre alla divulgazione, è quello di coinvolgere i paesi limitrofi del Marghine, attraverso una serie di laboratori e presentazioni. Sono 56 gli ospiti che animeranno la manifestazione, 11 le case editrici coinvolte.

Venerdì 15 novembre si parte in compagnia di Carla Maria Pillolla, Donatella Pau Lewis, Remo Barbaro, Mario Puddu, Giuseppa Tanda, Daniele Mocci, Francesca Agus, Flavio Soriga. Chiuderà la serata il concerto di Elena Ledda. Un occhio di riguardo è rivolto ai anche ai bimbi, con tanti momenti di gioco dedicati anche alle scuole primarie. Nella biblioteca di Dualchi la presentazione del libro i cercatori dell’Acca perduta di Daniele Mocci. Per gli amanti del gusto ci spostiamo in Barbagia con il consueto appuntamento delle Cortes Apertas le cui protagoniste sono Nuoro e Tiana (sabato 16, domenica 17 novembre).

Da sabato 16 le Cortes e butecas de Nùgoro (Nuoro) apriranno le porte ai visitatori facendo vivere le botteghe artigiane e gli studi artistici, con esposizioni e mostre. In programma anche visite guidate per bimbi.Itinerari gastronomici per tutti nei quartieri storici di Nuoro (Sèuna). Prevista la proiezione di docufilm e un concerto itinerante ( dalle 16 alle 18 nel quartiere di Santu Predu).

Mentre Tiana, immersa in una suggestiva vallata di lecci, ospiterà i visitatori amanti della natura fra tradizioni e sapori antichi con i migliori ‘Prodotti di montagna’. Oltre alle consuete degustazioni enogastromiche sono previste mostre, balli ed esibizioni folk per un tuffo nella cultura barbaricina.

Imperdibile per gli amanti del Faber la presentazione del libro di Alfredo Franchini sul palcodel T Hotel (17,30) con un ospite d’eccezione: Cristiano de Andrè. In dialogo con l’autore e cantautore il giornalista Franco Siddi.

Per gli amanti dell’arte la Galleria Nova Karel (viale Trieste) a Cagliari alle 18,30 apre le porte alla mostra d’arte collettiva dal titolo ‘Donne’ (fruibile fino al 30 novembre) a cura di Valeria Murtas e Salvatore Piras. L’universo femminile raccontato da 11 artiste, attraverso scultura fotografia e pittura.

Domenica 17 novembre a Siamaggiore con la Festa del carciofo è all’insegna dei prodotti tipici tra degustazioni(curate dallo Chef Renzo),esposizioni di prodotti locali, balli tradizionali e spettacoli itineranti con la declamazione del vincitore del contest fotografico Sei brutto come un carciofo, giunto alla sua terza edizione. La kermesse chiuderà in musica con il concerto dei Janas.

Mentre la quarta tappa di Saboris Antigus avrà per protagonista Siurgus Donigala, nel cuore della Trexenta. Tanti agli appuntamenti con i laboratori artigianali: la trasformazione del latte (con degustazione),la panificazione, la lavorazione della cera d’api con le antiche arnie di sughero (caiddus de ottigu) e dalle 9 del mattino fino alle 18 insieme a balli e canti per le vie del paese. Oltre all’esibizione del gruppo folk, quella del famoso primo cittadino: Il sindaco di Scraffingiu, (Alessandro Pili), prevista per le 17.30.

A chiudere in ‘dolcezza’ l’incantevole borgo di Belvì con una giornata unica che ospiterà Affustigare is Caschettes, uno tra i dolci più tipici della cultura gastronomica sarda. L’evento iniizerà alle 10.30 con la tavola rotonda dedicata al dolce millenario. Interverranno due figure autorevoli nel campo: Giovanni Fancello (giornalista e storico della gastronomia) e Luca Cesari (scrittore e divulgatore culinario).