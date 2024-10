Cosa c’è da fare nel weekend in Sardegna? Ecco una mini-guida agli eventi culturali e alle sagre

Una piccola rassegna di eventi da Nord a Sud dell’Isola per un weekend ricco di spettacoli, musica, teatro, arti performative e buon cibo: ecco alcuni degli appuntamenti in programma dal 18 al 20 ottobre.

Venerdì 18 ottobre



Cagliari

Scopri il Festival Sa Ruga dal 18 al 20 ottobre 2024: 50 spettacoli gratuiti tra equilibrismo, giocoleria e clownerie.

Sa Manifattura con Alessandro Sciarroni (arti performative) venerdì 18 e sabato 19 ottobre.

Maracalagonis, venerdì 18, inaugurazione di Esperièntzias, una tre giorni espositiva per diffondere il patrimonio artistico e artigianale tradizionale. Alle 17,30 discorso inaugurale “Costruire con la terra cruda: un patrimonio da salvare”.

Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico, la musicologa e critica musicale Carla Moreni presenta Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. L’opera andrà in scena in quattro atti venerdì 25 ottobre alle 20,30.

Concerto alle 20 nella Cattedrale di Santa Maria con il Coro del Teatro Lirico, guidato da Elena Pierini al suo debutto in città, in un concerto dedicato alla musica del ‘900 e contemporanea. La replica di sabato 19 alle 16,30 nella casa di riposo Vittorio Emanuele II. Ingresso del concerto libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per info www.teatroliricodicagliari.it

Assemini

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre la suggestiva casa campidanese di Sant’Andrea, farà da cornice alla prima edizione del “Festival LeThèrario”, tre giornate in cui all’ora del thè, come suggerisce il titolo, ci si darà appuntamento per intrattenersi tra presentazioni di libri, chiacchierate con le autrici e reading con accompagnamenti musicali.

Villacidro

Casa Dessi venerdì 18 ottobre con Antony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama e i relatori del progetto Elisir e Officina giovani per il Progetto Giganti, si farà il punto sullo stato dell’arte della zona archeologica. Lo scopo dell’incontro è l’inclusione, la coesione, la solidarietà sociale, l’intelligenza emotiva che il potere di rendere i cittadini attivi.

Sassari

Da venerdì 18 a domenica 20 Taylor Mega, la modella e imprenditrice madrina della IV edizione della fiera regionale Promo autunno, prevista da venerdì a domenica dalle ore 10 alle 20, negli spazi della Promocamera di Predda Niedda. Con il patron Claudio Rotunno, Stefano Visconti (presidente della Camera di Commercio di Sassari), l’assessora regionale Desirè Manca, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Piu.

Sabato

Cagliari

Sarà ospitato nei locali dell’ex Vetreria di Pirri (via Ampere 4) il nuovo appuntamento del festival letterario ‘Anderas 2024’: sabato 19 ottobre si comincia alle 18 con ‘La voce dei poeti di Sardegna’, letture tratte da Su cantu de sa ciddicoa, di Nanni Falconi, e da ‘A sas carestias de su sale’, di Diego Asproni, a cura di Anna Cristina Serra e Duilio Caocci. Il reading sarà accompagnato dalla musica della Scuola civica di musica di Selargius con Marco Castro al violino.



Clean up games, giornata di pulizia della spiaggia di Giorgino. Sabato 19 ottobre, alle ore 9.

Teatro del Segno, Is Mirrionis, per la stagione Teatro Senza Quartiere (direzione artistica Stefano Ledda). Sabato 19 ottobre alle 20,30 e domenica 20 alle ore 19,30

Selargius

Sabato 19 e domenica 20 ottobre Monumenti aperti si sposta a Selargius, per visitare Sa Cruxi ‘e Marmuri, La Croce di Marmo, situata in Piazza Cellarium. L’ex distilleria di Sebastiano Boi, situata in Piazza Si’e Boi. Antico cimitero, in via Roma. Inoltre il complesso monumentale di San Giuliano, in via San Nicolò. Il santuario di San Lussorio, in Via della Libertà.

Sassari

Torna la lirica al Teatro Comunale, con un grande concerto dedicato ai talenti emergenti della lirica internazionale. Orchestra diretta da Daniel Agiman, di nuovo a Sassari dopo il grande successo della scorsa stagione lirica del De Carolis.

Le sagre in tutta l’Isola:

Villamassargia: dal 18 al 20 ottobre appuntamento a Villamassargia con la Sagra delle Olive 2024, località S’Ortu Mannu;Gesico: appuntamento dal 18 al 21 ottobre con la Festa di Sant’Amatore e la Sagra della lumaca;

A Cagliari il 19 ottobre ‘Oktober Fest 2024’ alla Fiera di Cagliari: birra, cibo tipico bavarese e musica dal vivo.

Cortes Apertas sabato 19 e domenica 20 ottobre: ad Orgosolo, Belvì, Sorgono.

Ussassai, sabato 19 e domenica 20 ottobre nel centro storico di Ussassai in Ogliastra si rinnova l’appuntamento con la Sagra della Mela.

Vallermosa: il 19 e 20 ottobre con la nuova edizione di Sapori d’Autunno – arti e mestieri, tradizioni, artigianato, enogastronomia e promozione del territorio

Arborea: la Sagra della polenta il 19 e 20 ottobre. Un evento tra sapori tradizionali, musica e spettacoli. Ingresso gratuito.



Serramanna: Sabato 19 e domenica 20 ottobre la Sagra del Raviolo.

Tempio Pausania (Sassari): Borgo diVino in Tour – 19 e 20 Ottobre I vini migliori si incontrano nei Borghi più belli d’Italia



Alghero: al via Alguer Family Festival: laboratori, attività culturali, giochi e momenti di svago per grandi e piccini: tutto è pronto per la 5ª edizione del festival.

Ittiri: l’Associazione Mela Bacata, inaugura PrimOlio domenica 20 ottobre , una giornata all’insegna dell’attività all’aria aperta e del gusto.

Golf Aranci: domenica 20 ottobre, in Piazza Cossiga, teatro di tutti gli eventi cittadini, a partire dalle ore 16 due appuntamenti golosi e un concerto imperdibile con le seadas, degustazione di torrone e la musica dei Collage.

A cura di Alessandra Piredda