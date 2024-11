Cortes apertas, sagre e cultura: cosa fare nel fine settimana in Sardegna

Gli eventi imperdibili di questo weekend che inaugura il mese di novembre riguardano le sagre e gli spettacoli in giro per la Sardegna a cominciare dal Palazzo Doglio a Cagliari, visitabile anche oggi, primo di novembre (fino a domani) per festeggiare Halloween con un labirinto spettrale rivolto a grandi e piccini. Sulla scia del Doglio, la rinomata manifestazione per rivivere l’antico culto delle anime: l’appuntamento a Seui con “Su Prugadoriu”, evento che termina il 3 novembre un suggestivo viaggio (nel cuore del centro storico) tra maschere, tradizioni e varie proiezioni di docufilm. Ci sarà inoltre l’esibizione di S’Urtzu e sa Mamulada e Scruzzonis, che richiama il più antico folklore sardo. Sfilate con costumi tipici e tradizioni animeranno le vie del paese . Immancabili i tipici dolci di castagne e nocciole oltre ai classici culurgionis e formaggi locali.

Le ‘Cortes Apertas’ che celebrano l’autunno in Barbagia (da oggi fino al 3 novembre) questo fine settimana hanno come protagonisti i paesi di Desulo con le sue eccellenze culinarie e grazie anche al supporto di La montagna produce: sarà possibile passeggiare per le vie del paese e immergersi appieno nella cultura barbaricina, per una esperienza anche attira ogni anno migliaia di visitatori. Da non perdere l’esposizione che fu curata da Max Leopold Wagner (glottologo tedesco che visitò desolo nel 1926). Mamoiada, emblema del Carrasegare (carnevale) accoglierà i visitatori con le famose maschere dei Mamuthones e Issohadores che sfileranno per l’occasione, rendendo omaggio all’appuntamento più iconico del carnevale barbaricino, tra vini, dolci e sapori autentici della Barbagia.

Ricca di appuntamenti anche la giornata di sabato. Al via a Masullas la ventunesima Sagra del Melograno, con un ricco programma di in collaborazione con la Pro Loco e le varie associazioni del paese. L’inizio della Sagra, previsto per le 15 con l’esibizione ‘Baddendi in Bixanu’ del Gruppo Folk, ma già alle 10 i musei accoglieranno i visitatori con le visite guidate a Monte Arci. Alle 18 lo spettacolo del Fantasia de Ballos, accompagnati dalla cena del Melograno.

Per gli amanti della musica tre gli appuntamenti da non perdere : con la musica classica a fare da padrona Il Trio Henosis (composto da Tommaso Delogu alla viola, Gaia Tolu al pianoforte e Paola Lilliu al clarinetto) Il concerto si terrà alle ore 20 presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari.

Sempre alle ore 20, presso la chiesa di Sant’Eulalia il ‘Concerto per le anime’, tappa conclusiva della rassegna ‘Lirico in città 2024’, con il coro del Teatro Lirico di Cagliari, diretto da Elena Pierini. Mentre per gli amanti del fusion jazz al Teatro Doglio ospite il gegendario sassofonista Bill Evans e i Vansband Allstars. L’evento è organizzato dall’Associazione Sardinia Pro Arte (è parte del CultureFestival) ha la direzione artistica di Simone Pittau.

Domenica di sagre anche per Selegas con Saboris Antigus: tra le dimore storiche allestite ad hoc per una esperienza di sapori e gusto della tradizione. Per gli estimatori del vino l’appuntamento è alle ore 11 con ‘Cantine aperte a San Martino’, nella splendida cornice della Marmilla, con la festa dell’autunno dei vigneti. Mentre a Villanovafranca si inaugura la nuova Sagra dello Zafferano. L’appuntamento è per le 7.30 con le visite ai campi del Pluripremiato Zafferano Cortis. Seguiranno i laboratori di pulitura, le varie degustazioni, esposizione d’arte, giochi e laboratori per bambini. Immancabile il pranzo a tema zafferano per le vie del paese. Nel tardo pomeriggio lo spettacolo di saltimbanchi e mangiafuoco a cura degli arcieri storici di Sanluri. A collusione della giornata il concerto ,in piazza Risorgimento, con i Pink Island Quartet.

Per concludere in musica a Cagliari, presso il Teatro Carmen Melis il Festival Arpe del mondo con il recital del Duo SeRa, alle ore 19 per un appuntamento d’eccezione dedicato alla musica ungherese che unisce sax e arpa. L’evento celebra l’arpa in tutte le sue sfumature.

Alessandra Piredda