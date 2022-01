Consorzio ‘Due Giare’, taglio dei finanziamenti: “Rischiamo la bancarotta”

Fondi regionali ridotti anche del 50 per ento. E il consorzio turistico ‘Due Giare’ rischia la paralisi. L’allarme arriva dai vertici dell’ente della Marmilla. “Così non possiamo andare avanti – spiega il presidente Lino Zedda – il 2022 è iniziato per il nostro Consorzio con una vera doccia fredda. Oltretutto una pesante riduzione arrivata ad attività già svolte e a bilanci già chiusi per il 2020 e il 2021. Pronti a presentare ricorso”.

Sino al 2015 il Consorzio Due Giare ha ricevuto dalla Regione 200mila euro annui per il funzionamento e la gestione delle attività. Poi la media sino al 2019 è stata di circa 140mila. “Abbiamo segnalato lo scorso anno il mancato stanziamento dei fondi da parte dell’assessorato regionale al Turismo per le due annualità 2020 e 2021 nonostante ci fosse una legge regionale del 2018 che lo stabiliva – ha spiegato il presidente Zedda – dopo mesi di sollecitazioni e richieste di incontro con l’assessore i fondi sono stati stanziati finalmente con la legge Omnibus e il bando per l’accesso ai finanziamenti è stato pubblicato il 29 novembre con scadenza il 5 dicembre 2021, ad anno finanziario 2021 oramai chiuso”.

Ma c’è stata una sorpresa: “Confidavamo nella stessa cifra ricevuta per il 2019, ovvero intorno ai 140mila euro, invece, solo ora abbiamo potuto consultare la determina dell’assessorato regionale al turismo dello scorso 9 dicembre, solo ora appunto pubblicata nel sito dell’assessorato, che ci assegna poco più di 70mila euro per il 2020 e il 2021. Così rischiamo la bancarotta”.

Il Consorzio ha programmato e realizzato attività ed eventi negli ultimi due anni confidando su quei fondi. “Nonostante la pandemia – avverte Zedda – abbiamo proposto la nuova versione di Olympias, il torneo dei giochi tradizionali della Sardegna, facendo giocare i bambini da casa. O lanciato l’App del Consorzio Due Giare, una promozione multimediale delle nostre risorse, facendo conoscere il territorio anche a distanza. Meritavamo una promozione. Invece siamo stati bocciati dalla Regione. E ora abbiamo un buco in bilancio di circa 150 mila euro e non sappiamo come ripianarlo”.

Il Consorzio turistico ha anche strutture da gestire, come il centro di promozione culturale Move The Box di Villa Verde, le aree sosta camper, i sentieri e il centro accoglienza di Myland, i maneggi, la sede delle Due Giare.