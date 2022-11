‘Nel nostro cielo azzurro il Rombo di Tuono’, ecco il video anteprima del film su Gigi Riva

Un mito. Un sogno. Financo un oggetto del desiderio. È tutto questo Gigi Riva per generazioni di sardi. Lui che ha scelto la Sardegna per esempio. Adesso, per la prima volta, il più grande campione della storia del Cagliari calcio, il trascinatore dello scudetto del 1969-70 e capocannoniere assoluto con la maglia della Nazionale, è diventato il protagonista di un docufilm che ne ricostruisce la storia.

Titolo: ‘Nel nostro cielo un rombo di tuono’, diretto da Riccardo Milani, autore di grandi successi di pubblico e critica quali ‘Benvenuto presidente!’ e ‘Come un gatto in tangenziale’. Il docufilm che uscirà nelle sale lunedì 7 novembre (giorno del compleanno di Riva) verrà proiettato in anteprima per i giornalisti la stessa giornata alle 10 del mattino, al cinema Odissea, dove seguirà alle 13 la conferenza stampa moderata dalla giornalista Rai, Miriam Mauti. Parteciperanno lo stesso Milani e tre giocatori del Cagliari dello scudetto, Angelo Domenghini, Beppe Tomasini e Adriano Reginato.

Si tratta di “un lavoro così eccezionale che ha richiesto un impegno assoluto, tra le ricerche in Sardegna e in tutta Europa, la raccolta delle testimonianze, la visione di centinaia di ore di materiale d’archivio; con mesi di preparazione e ricerca delle location necessarie alle riprese, che si sono svolte, fra il 2020 e il 2021, in molte aree dell’Isola”, si legge in una nota diffusa dalla produzione.

Partendo inevitabilmente dal cuore del calcio isolano nel Comune di Cagliari, (Poetto, Stadio, via Roma, Piazza Yenne, Porto, Museo archeologico, Quartucciu, aeroporto, Amsicora, Marina Piccola), il film attraversa l’Isola arrivando a Cabras, Oristano (Tanca Regia), San Gavino, Sedilo fino alla Barbagia di Nuoro, Ovodda, Orgosolo, Gavoi, Mamoiada, Tonara, Bitti, Dorgali, Terralba, Neoneli, Torralba, per poi ritornare a Sud tra Pula, Chia e Teulada.

“Quella di ‘Nel nostro cielo un Rombo di Tuono‘ non è una storia qualsiasi – spiega il regista Milano -, ma la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. ‘Nel nostro Cielo un Rombo di Tuono’ racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese”.

In questo progetto non ci sono attori che rappresentano il mito, non ci sono voci narranti che raccontano. Ci sono Riva, le sue storie, le sue verità, i suoi ex compagni di squadra del Cagliari dello scudetto . Era il 1970, anno in cui il Cagliari è stato più forte di ogni altra squadra. “E la gente di Sardegna che ha ripagato per sempre il suo affetto e la sua coerenza”, si legge anche nella nota riassuntiva della produzione.

Affiancano Riva nel docufilm tanti indimenticabili protagonisti del calcio, i suoi compagni del mitico Cagliari dello scudetto 1969-’70 e del Cagliari che verrà, fuoriclasse del calcio di allora e di oggi e giovani promesse, amici e artisti conosciuti nella Sardegna in cui scelse di continuare a vivere, e che hanno partecipato con grande entusiasmo alle riprese: Enrico Albertosi, Beppe Tomasini, Comunardo Niccolai, Sergio Gori, Gianfranco Zola, Nicolò Barella, Roberto Baggio, Massimo Moratti, Mario Guerrini, Cristiano De André, Oliviero Salvago, Massimo Sardana, Stefano Rocca, Renato Beltramme, Piero Marongiu, Antonio Marchi, Gianandrea Contini, Peppino Cossu e Salvatore Garau, Tiago Ruzzi e Valeria Di Bartolomeo; Mario, Enrico, Roberto, Giovanni, Domenico di Ovodda; Bachisio Bandinu, i Mamuthones di Mamoiada, il Tenore Supramonte, i Tenores di Neoneli, Adriano Reginato, Pierluigi Cera, Ricciotti Greatti, Angelo Domenghini, Gianfranco Matteoli, Gianluigi Buffon, Mauro Riva, Sandro Mazzola, Stefano Arrica, Giovanni Carroni, Alessandro Camba, Rolando Sordo, Giacomo Deiana, Luciano Rullo, Antonello Madeddu, Giampiero Poddie, Enea Felice Carfagna, Delio Conti, Giovanni Ladu, Mariangela Marini e Maria Grazia Mesina, Michela Alai, Tenore Murales, Tenore Mialinu Pira-Bitti, Tenore Remunnu ‘E Locu Di Bitti.

‘Nel nostro cielo un Rombo di Tuono’ è prodotto da Wildside, Vision Distribution, in collaborazione con Sky e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna, del Comune di Cagliari, della Fondazione di Sardegna e del Cagliari Calcio.

