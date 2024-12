Rap, gospel e musica elettronica: ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana

di Alessandra Piredda

Sarà la suggestiva Casa Olla di via Eligio Porcu a Quartu Sant’Elena ad accogliere il ‘Phone Video Festival’ ( giunto alla terza edizione) per l’ultimo fine settimana del 2024 in compagnia di cultura, arte, musica e cinema. Una maratona di tre giorni, dal 27 al 29 dicembre, dedicata a ‘L’amore ai tempi dello smartphone’. Il festival aprirà le danze alle 17 con la proiezione di ‘Blue Lab’, film (di Daniele Gaglianone, Mauro Brondi, Andrea Marinelli) in tre capitoli concepito all’interno del laboratorio per persone cieche e ipovedenti. Tra gli ospiti della prima serata interverranno Andrea Marinelli e Sergio Naitza (per raccontare le storie d’amore attraverso i manifesti); Thomas Arslan (Brights Nights, In the Shadow e Verbrannte Erde) che dialogherà con Roberta Pilia sul tema della cinematografia. Alle 21 la serata si chiuderà con il cine-concerto ‘Nosferatu’, pellicola muta di Friedrich Wilhelm Murnau. Le immagini saranno accompagnate dalla musica di Andrea Sanna (tastiera ed elettronica) e Matteo Dessì (chitarra ed elettronica).

Per gli amanti dell’elettronica si scende in pista per ballare con la musica dell’istrionico Samuel (Subsonica) che grazie alla label ‘Asian Fake’ torna sul dancefloo di Cagliari, ospite del ‘Anyway @ Twelve Club’ di Via Venturi 12, insieme ai noti Dj (del panorama cagliaritano) C_Sky, Busonera e Fendi.

Oggi in Fiera grande attesa per il concerto di Anna Pepe. Domani stessa location per Guè Pequeno.

Nella Basilica di San Gavino a Porto Torres, venerdì 27 dicembre alle 20 l’associazione Coro Polifonico Turritano guidata da Maria Maddalena Simile organizza ‘Bach Immortal Bach’, un concerto di fine anno per raccontare i sessantacinque anni di storia di uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. L’ingresso e libero e gratuito.

‘Portoscuso in Festa’ celebra le festività natalizie con l’evento imperdibile Marquis Dolford & The Capital Gospel Group, che porterà con sé tutta l’energia e la magia del gospel internazionale. L’ingresso (gratuito) è previsto per le 19.

Mentre sabato 30 dicembre (alle 19) il tributo intenso e poetico del Quartetto Acustico dedicato al cantautore Fabrizio De Andrè,

Degustazioni di buon cibo e vini pregiati prodotti tipici sardi, visite in miniera e visite guidate al museo attendono i visitatori di domenica 29 dicembre all’ evento ’Rosso in Miniera’ di Narcao, giunto alla nona edizione. È una giornata dedicata alla storia mineraria della Sardegna attraverso racconti, sapori e musica. L’evento è pensato per riunire grandi e piccini che vogliano condividere una esperienza legata alla storia (seppur recente) del territorio. L’evento avrà inizio alle 10 nel Villaggio Minerario di Rosas a Narcao, e terminerà alle 17 con il suggestivo concerto Janas Saxophone Quartet (su prenotazione). Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.museorosasnarcao.it .