‘Chentannos’, i segreti per vivere a lungo nelle foto e nelle interviste a chi ha raggiunto il secolo di vita

Qual è la ricetta per arrivare a cento anni? Si è posta la stessa domanda anche Laura Mele, 37 anni, originaria di Fonni, che di mestiere fa l’odontoiatra, ma coltiva dal 2012 la passione per la fotografia.

Laura Mele

“È iniziato tutto nel 2016, quando ho fotografato ‘Tzia’ Anna Soddu di Fonni, (la signora che è sulla copertina del mio libro). Le ho chiesto se potevo fotografarla e lei in segno di rispetto si è levata il mucadore (fazzoletto copricapo) dalla testa. Da lì ho avuto l’idea che potesse diventare un progetto”.

Ad aprile 2024 è uscito Chentannos, edizioni La Zattera, che in cinque mesi ha venduto quasi tutte le copie (mille). Un lungo viaggio, fatto di foto e interviste tra gli abitanti dei 74 comuni della provincia di Nuoro. Il requisito per poter essere parte del progetto? Avere dai 95 anni in su. Non è stato un censimento vero e proprio, anche perché non tutti amano stare al centro dell’attenzione, ma le donne e gli uomini che hanno partecipato (circa 120) hanno regalato a Laura grandi spunti di riflessione.

E se il celebre Luigi Corda nel 2009 con il suo libro fotografico ‘100 centenari’ ha descritto attraverso i suoi ritratti close up l’identità di un popolo davanti a se stesso e al mondo, oggi è sempre più evidente e diffusa, su scala globale, la necessità di indagare sui segreti per vivere meglio e più a lungo.

Una vita semplice, coltivare e mangiare i frutti del proprio orto, uniti alla dedizione per famiglia e per la preghiera. Sembrano essere questi i segreti dei centenari, almeno questo dichiarano quelli di casa nostra. Ma sono considerazioni condivise anche da Dan Buettner, divulgatore americano e longevity coach, che ha collaborato con gli scienziati Gianni Pes e Michel Poulain, identificando le zone più fortunate del pianeta: Okinawa (Giappone), l’Ogliastra (Sardegna), Icaria (Grecia) e la comunità di avventisti di Loma Linda in California. Lo stesso Dan ha curato l’introduzione del libro Chentannos, prima che Blue Zones (2023) diventasse un documentario sulla nota piattaforma americana di contenuti a pagamento.

Il progetto della fotografa-odontoiatra continua: proseguono infatti le interviste di Laura che dichiara con entusiasmo: “È l’esperienza più bella della mia vita”. Un progetto autofinanziato e autoprodotto che testimonia l’amore e l’appartenenza per la propria terra e che celebra il senso vero della vita.

Alessandra Piredda