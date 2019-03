È uno dei protagonisti della scena teatrale italiana, non solo regista ma anche grande attore di talento: Carlo Cecchi, 80 anni compiuti lo scorso gennaio, arriva sull’Isola con uno dei capolavori del teatro di tutti i tempi, l’Enrico IV di Luigi Pirandello. Una prima regionale per lo spettacolo in cartellone domani, al Teatro Comunale di Sassari e, da mercoledì 6 fino a domenica 10 marzo, al Teatro Massimo di Cagliari per la stagione di prosa firmata Cedac.

Scritta agli inizi degli anni Venti dal drammaturgo siciliano, premio Nobel per la letteratura nel 1932, la tragedia cerca di fare luce sul significato della pazzia, sul rapporto complesso tra individuo, uomo, finzione e verità, temi molto cari allo scrittore. La storia è quella di un nobile signore che, caduto da cavallo durante una rievocazione storica in costume nella quale impersonava Enrico IV, ha una commozione cerebrale, perde la ragione e si crede di essere un imperatore.

Nel ruolo del protagonista, lo stesso Carlo Cecchi (che ha curato anche l’adattamento del testo per la compagnia Marche Teatro), alle prese per la terza volta con Pirandello: la prima, nel 1976, con L’uomo, la bestia e la virtù; nel 2000, con Sei personaggi in cerca d’autore; e adesso con Enrico IV. Nel cast spiccano i nomi di Angelica Ippolito, Gigio Morra e Roberto Trifirò; le scenografie sono di Sergio Tramonti, i costumi di Nanà Cecchi, le luci di Camilla Piccioni.

Nell’ambito degli incontri ‘Oltre la Scena’ organizzati dai Pomeriggi della Fondazione, l’attore Carlo Cecchi e la compagnia incontreranno il pubblico venerdì 8 marzo (ore 17.30) nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, Cagliari. A condurre l’incontro il giornalista e critico Gianfranco Capitta (tra le firme del Il Manifesto). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. (d.p.)