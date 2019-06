Gianni Morandi torna a Carloforte per diventarne cittadino onorario. È stato il Comune a decidere di dare questo importante riconoscimento al cantante e attore protagonista della fiction, ‘L’isola di Pietro’. Venerdì 28 giugno, dal pomeriggio, le strade attorno al Cineteatro Cavallera saranno chiuse al traffico visto che l’afflusso previsto è enorme e sono state predisposte le misure di sicurezza per ospitare tutti gli appassionati che sbarcheranno sull’isola di San Pietro per dare il benvenuto al nuovo cittadino e magari cantare insieme a lui. Il concerto annunciato inizialmente da Mediaset non ci sarà. Tuttavia si sa che domani alle 19 ‘Fre Gianni’ – così come viene ormai soprannominato in paese – si esibirà in alcuni pezzi memorabili e forse anche in una canzone ‘tabarkina’.

Dopo tre serie della fiction ‘L’isola di Pietro’ di cui Morandi è protagonista nei panni del pediatra, Pietro Sereni, non poteva mancare un riconoscimento ufficiale, che la cittadinanza ha fortemente voluto. Gianni Morandi, terzo influencer d’Italia, è entrato nel cuore e nei selfie di tutti. Ha pubblicato ovunque (Facebook in particolare) il suo incanto per l’isola dei falchi, nome originario dell’isola nel Sulcis. Si è prodigato con sincero slancio nel far conoscere le bellezze locali, al di là della fiction che già ritraeva con il drone uno dei paradisi della Sardegna. E, tra i tanti omaggi, insieme alla targa da parte del sindaco, Tore Puggioni, domani riceverà in dono il libro ‘Carloforte luogo dell’anima, racconti da un’isola’ , frutto del laboratorio di scrittura della ‘Libera Università di Carloforte’, in cui 12 autori narrano in modo romanzato la storia e le straordinarie avventure di un posto magico, sempre più scelto come buen retiro da eterni vacanzieri di tutta Europa.

La produzione Rti-Lux Vide ha portato un indotto occupazionale, da 650 a 900 presenze tecniche e centinaia di comparse. In questo senso il contributo della Regione è stato cospicuo (da 550 circa a 750 mila euro a serie). Ma, come suggerisce Nevina Satta, presidente di Sardegna Film Commission, “L’Isola di Pietro è stata girata nel rispetto del protocollo ambientale. La fondazione si è impegnata a favorire le produzioni green sull’isola e a comunicare l’importanza di una filiera cine-tele-audiovisiva sempre più sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico”.

In questa terza serie, diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone, è scomparso Michele Rosiello mentre resta Erasmo Genzini (Diego): protagonisti saranno i personaggi femminili interpretati da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina), le new entry Caterina Murino (Teresa Orrù) e Francesca Chillemi (Monica). La sceneggiatura è sempre a colpi di scena: un nuovo caso da risolvere, amori inaspettati, nuovi adolescenti da conoscere e, un nuovo Vicequestore aggiunto del commissariato di Carloforte Valerio Ruggeri (interpretato da Francesco Arca). Le riprese proseguiranno a settembre, quando Carloforte avrà un cittadino in più: il dottor Pietro, alias Gianni Morandi.

Susanna Lavazza