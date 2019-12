È rimasto incantato dall’accoglienza della gente sarda il regista e attore romano, Carlo Verdone, che ieri ha ricevuto, a Cagliari, un premio alla carriera dell’Alambicco. Un affetto che l’attore ha voluto ricambiare attraverso la sua pagina Facebook con un selfie davanti alla cattedrale di Cagliari prima di dare un virtuale “abbraccio alla Sardegna”. La cerimonia di premiazione si è tenuta al T-Hotel e il regista ha voluto pubblicamente dedicare il premio ai sardi e all’Isola. Verdone ha risposto alle numerose domande del pubblico che lo ha amato in questi quarant’anni di carriera. Il riconoscimento è stato consegnato dal direttore artistico dell’Alambicco, Alessandro Macis, presidente dell’associazione culturale attivissima in campo cinematografico, accompagnato da Patrizia Masala, che ha letto le motivazioni. Verdone è stato definito “creativo e sensibile autore della commedia italiana, capace di raccontare storie facendo coesistere armonicamente comicità, ironia e umorismo con eventi drammatici”.

La serata si è aperta con il concerto del maestro, Romeo Scaccia, che ha eseguito al pianoforte le musiche di accompagnamento a spezzoni tra i più significativi dei film indimenticabili. Nella seconda parte della serata il protagonista di ‘Borotalco’ si è intrattenuto a lungo a rispondere alla domande di Alessandro Macis e del critico cinematografico, Mario Patané, per poi dare spazio al dibattito con i giornalisti e il pubblico. Si è parlato degli esordi, del primo personaggio ideato (la figura del sacerdote dalla caratteristica espressione ecclesiale), dell’impegno che occorre in una professione in cui gli spettatori hanno sempre l’ultima parola, e di tanto altro. Proprio Borotalco è stato definito il film della svolta per Verdone: “Se non ci fosse stato, forse non sarei qui ora”, ha affermato l’artista. Verdone, infine, ha dedicato un altro momento a una sua grande passione, la batteria, suonando in duo con Romeo Scaccia.