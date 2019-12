‘100 muri, 100 murales‘ è l’iniziativa delle associazioni Sardegna Project e Farmacia politica che parte da Cagliari. Non è semplice per le amministrazioni curare certi aspetti estetici delle proprie città e gli ideatori hanno deciso di coinvolgere direttamente i privati che possono mettere a disposizioni le mura esterne delle loro abitazioni per offrire spazio a un artista. Da mesi sono in corso trattative con le amministrazioni locali, ma non è facile reperire fondi. “Per fare questo tipo di attività servono risorse di cui gli assessorati in questo momento non dispongono – spiega il presidente di Sardegna Project, Davide Vitiello -. Allora abbiamo deciso di seguire altre strade e ora siamo nelle condizioni di iniziare il progetto, partendo da un muro. La nostra priorità è quindi ora l’individuazione e la selezione di un muro privato o pubblico con l’autorizzazione del proprietario-titolare”.

[foto: l’opera di Manu Invisible alla scuola media Foscolo]