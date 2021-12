Cagliari ospita le opere pittoriche di Gastone Biggi

Palazzo di Città, a Cagliari, accoglie 160 opere pittoriche di Gastone Biggi. Una grande retrospettiva dedicata all’artista romano, che ha avuto legami profondi con la Sardegna e il suo capoluogo, in esposizione dal 4 dicembre al 28 febbraio. “Preziosa opportunità per dare a Cagliari un respiro internazionale con la riscoperta di uno dei grandi Maestri dell’arte contemporanea”, sottolinea l’assessora comunale alla Cultura, Maria Dolores Picciau.

‘Il canto sospeso della pittura’, curata dallo storico dell’arte Claudio Cerritelli, col contributo di Giorgio Kiaris della Fondazione Biggi, “è la più ampia mostra antologica di Biggi realizzata sino ad oggi. C’è tutta la sua anima”, spiega lo stesso Kiaris. Sui quattro piani del Palazzo di Città, l’esposizione copre un arco cronologico dalla fine degli anni ’50 al 2014 e “ripercorre i momenti dell’evoluzione artistica e tecnica del Maestro”, precisa Cerritelli.

Il pittore, scomparso nel 2014, è stato anche poeta, musicologo, scrittore, saggista e la sua molteplicità culturale contraddistingue la sua produzione artistica che ha attraversato il Novecento fino al nuovo Millennio. Sarà possibile visitare la mostra dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.

È necessario esibire il Green pass per le persone sopra i 12 anni e prenotare le visite guidate sul sito https://sistemamuseale.museicivicicagliari. Sabato 4 dicembre, in occasione dell’apertura al pubblico della retrospettiva, sono in programma due visite guidate speciali – alle 10.15 e alle 11.15 – a cura del presidente della Fondazione Biggi Giorgio Kiaris.

[Foto Giorgio Marturana]