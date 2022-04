Bitti ospita un viaggio multimediale tra i quadri di Van Gogh

Diventano una mostra multimediale intitolata ‘Van Gogh – Il Sogno’ i quadri del pittore olandese che da domani potranno essere ammirati a Bitti che ospiterà l’esposizione. Domani pomeriggio, alle 16 nel cinema teatro Ariston si terrà l’inaugurazione che avrà come ospiti d’onore le ragazze e i ragazzi delle scuole medie del paese. Saranno loro, assieme a genitori e personale scolastico, i primi visitatori della mostra, realizzata grazie al finanziamento della Fondazione Sardegna.

L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e multimediale dedicata all’artista olandese con un evento che arriva per la prima volta in Sardegna, la seconda in Italia, dopo aver fatto il giro del mondo nelle più grandi città dell’Asia, da Pechino a Shangai e Kuala Lumpur, d’Europa e del continente americano. “Si tratta di un’occasione davvero unica di crescita culturale per grandi e piccini, che portiamo nel cuore della Barbagia e che farà da apripista alla stagione turistica bittese, dove i visitatori avranno la possibilità di fruire anche degli altri attrattori presenti sul territorio”, ha spiegato il sindaco, Giuseppe Ciccolini.

La mostra sarà visitabile dal venerdì, con orari di apertura 15-19, alla domenica e tutti i giorni festivi, tra le 10 e le 13 e tra le 15 e le 19. Per un’organizzazione ottimale delle attività, gli ingressi saranno possibili fino a 1h prima delle chiusure. I biglietti sono invece così suddivisi: intero 6 euro – ridotto 5 euro per gruppi di almeno 9 persone e bambini da 6 a 11 anni. Gratis per gli under 6. Esiste inoltre un biglietto unico da 15 euro in cui è compresa la mostra, Romanzesu, i musei e BittiRex.