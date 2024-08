Bellocchio firma una nuova serie Rai, parte delle riprese nell’Isola: aperto casting per un centinaio di figuranti

Casting on line aperti per una serie televisiva Rai, ambientata negli anni ’80, dal titolo Portobello, per la regia di Marco Bellocchio, prodotta da Our Films Spa e Kavac Film S.r.l. che verrà girata in parte in Sardegna. Il progetto è supportato dalla Fondazione Sardegna Film Commission della Regione sin dai suoi primi passi sull’Isola nel mese di aprile 2024.

La troupe è alla ricerca di numerose persone che saranno selezionate per lavorare nelle scene della serie tv. Verranno impiegate per ogni giornata di riprese più di un centinaio di figurazioni (generici) e tante figurazioni speciali.

Riprese a casting sono previste in tre città: a Cagliari dal 14 al 21 ottobre, a Oristano dal 22 al 30 ottobre e a Sassari dal 31 ottobre al 7 novembre Per le comparse si cercano uomini che indosseranno delle divise da agenti, di età compresa tra 23 e i 70 anni, e uomini dai 20 ai 45 anni con capelli lunghi e possibilmente di corporatura magra. Poi serviranno due musicisti che sappiano suonare l’armonica e la chitarra (a Sassari) e 3/4 persone parrucchieri da uomo di professione per eseguire dei tagli a Cagliari/Oristano. La produzione cerca anche attori e attrici (anche non professionisti) per alcune batture e uomini e donne dai 18 ai 65 anni vestiti da bagnanti (Cagliari) e bambine e bambini dai 6 ai 10 anni (per le zone di Cagliari e Oristano).



Per candidarsi occorre inviare un e-mail all’indirizzo castingsardegnaportobello@gmail.com con fotografie recenti, nome, età peso altezza e taglie.