Assótziu de sos sardos in Catalugna, l’associazione che vuole essere un punto di riferimenti per i sardi che vivono a Barcellona, ha diffuso il proprio calendario bimestrale di appuntamenti. Si comincia il 21 settembre nel cuore della metropoli spagnola, in Plaza de Catalunya, col la performance multimediale ‘Sardinian videomusic C-Lab’, dalle 16 alle 18. “L’evento prevede interventi sonori live del musicista e compositore Alessandro Olla, con momenti di partecipazione attiva da parte del pubblico che potrá interagire”, si legge in una nota diffuda dalla segretaria Ilaria Boselli.

Nella stessa piazza di Barcellona l’associazione – che ha sede in Carrer del Bisbe Laguarda 9 – proietterà tre video artistici ispirati alla Sardegna: ‘El regreso’ di Marta Fiori, ‘Torroboxis di identidadis’ di Ennio Madau, ‘Sa diosa miradas sa aréntzia mea’ di Monica Mura. Si tratta di clip che hanno per tema il legame con la Sardegna. A ottobre, invece nei locali dell’Assòtziu de sos Sardos in Catalugna in Carrer del Bisbe Laguarda 9 – verrá presentato il libro ‘Sandahlia’ e proiettato il promo dell’omonima serie televisiva ‘Sandahlia – La Saga’, prodotto, girato ed interpretato interamente da sardi. Ambientata nell’Isola del III° secolo a.C., narra di gesta, imprese, eroi e déi in un mondo leggendario che appartiene alla nostra storia. La saga è ideata e scritta da Stefano Piroddi.

