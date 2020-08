Ceramiche, tappetti, oggetti di arredamento, pelletteria ma anche agroalimentare: il meglio della produzione dell’Isola in mostra a Mogoro per 59esima edizione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna. La mostra è visitabile fino al 6 settembre e conta 91 espositori. Oggi il taglio del nastro con il sindaco di Mogoro, Sandro Broccia, il direttore artistico della rassegna, Marcello Muru, e la presidente della storica cooperativa Su Trobasciu, Wilda Scanu. “L’organizzazione di questa Fiera è un atto d’amore verso l’artigianato e gli artigiani per quello che rappresentano, ma anche verso la Sardegna e verso l’Italia – ha detto il primo cittadino – il nostro obiettivo primario era dare un segnale importante per far capire che è possibile una ripresa post-Covid con tutte le misure di sicurezza sanitaria”.

La Fiera di Mogoro è uno degli appuntamenti più longevi dell’Isola: dal 1961 l’amministrazione comunale porta avanti con orgoglio questa manifestazione, unica nel suo genere in Sardegna. “Oggi più che mai l’artigianato artistico ha bisogno di un sostegno forte – dice Broccia -. Questi momenti di mercato sono quanto mai importanti per la ripresa delle attività dei nostri imprenditori artigiani”.

L’esposizione è visitabile anche online all’indirizzo www.fierartigianatosardegna.it. ma il sindaco si appella ai turisti in vacanza in Sardegna: “Venite a visitare la nostra fiera-mercato qui c’è davvero il meglio di una tradizione isolana che concilia bellezza, creatività e storia”. Tra le novità di quest’anno si segnalano i laboratori sul tappeto, la tessitura, l’oreficeria, la ceramica e il legno e l’agroalimentare. La grafica e l’allestimento guardano al futuro con le finestre e gli uomini affacciati a significare un’attesa carica di speranza. Finestre simboliche e reali, quelle dalle quali abbiamo guardato la realtà durante il lockdown, finestre virtuali e colorate che permettono agli artigiani di comunicare e di confrontarsi con il mondo, anche quello digitale.