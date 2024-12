Arriva in libreria la nuova edizione di ‘Libridinosa’, l’agenda letteraria nata a Oschiri

Libridinosa 2025 l’agenda letteraria nata tra Oschiri e Roma quest’anno spegne dieci candeline ed è sempre più vicina ai lettori, per condurli in un viaggio fantastico lungo un anno in compagnia degli scrittori più intriganti, tra citazioni in dieci righe e ritratti d’autore. È già in distribuzione anche in Sardegna nelle migliori librerie e nei punti vendita dedicati, ma si può ordinare comodamente sul sito www.10righedailibri.it.

Cosa trovano i lettori Il formato è maneggevole e accattivante. A ogni pagina corrisponde una citazione tratta da un libro dello scrittore o scrittrice che compie gli anni in quella data. Dodici ritratti d’autore, da colorare, realizzati dal compianto Simone Sanna, l’artista che ha trovato un posto speciale nel cuore di tutti i lettori. E ancora, spazi per le note, articoli «libridinosi» e un’appendice con 1400 compleanni d’autore.

Una piccola sorpresa. A coloro che decideranno di acquistarla fino all’esaurimento delle scorte, l’editore riserva insieme all’agenda una piccola sorpresa e un originale segnalibro con i ritratti realizzati dall’artista Matteo Stanzani, pubblicati in quarta di copertina tutti gli anni.

Iniziative per il 10° anniversario

Nel 2025 Libridinosa festeggia il decimo anniversario e sarà ancora ricca di iniziative pensate per stimolare il pubblico alla lettura.



10 Righe dai libri

È un’associazione senza scopo di lucro, nata nel 2010, impegnata nella divulgazione della lettura, della scrittura e della cultura del libro. Come funziona? I lettori caricano, condividono, leggono e consigliano migliaia di contributi (citazioni in 10 righe tratte dai libri), andando a costituire un ricco database in continuo aggiornamento, un vero patrimonio letterario: a oggi circa 300 mila. L’intento è diffondere la passione per la lettura e la scrittura, proporre i libri come viaggio in un arcipelago infinito di mondi e, nel contempo, come campo di gioco e divertimento. L’obiettivo è stimolare le persone a leggere catapultandole direttamente dentro le pagine del libro.



All’iniziativa, negli anni, hanno partecipato: Armando Editore, Atmosphere libri, Arcana Edizioni,

Castelvecchi Editore, Cuec Editrice, Baldini & Castoldi, De Agostini, Elliot Edizioni, Fandango Libri, Fanucci Editore, Fazi Editore, Giunti Editore, L’asino d’oro Edizioni, La Nuova Frontiera, Leggereditore, Marsilio Editori, Multiplayer.it Edizioni, Newton Compton, Nottetempo, Ponte alle Grazie, Salani Editore, Sonzogno, Ultra edizioni e molti altri, a testimonianza dell’impegno del settore editoriale nel promuovere la lettura.