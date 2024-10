Architettura della Costa Smeralda, la villa a Monte Mannu disegnata da Jacques Couelle potrebbe passare al Comune di Arzachena

Una villa su un terreno scosceso lungo le pendici del Monte Mannu, disegnata come opera scultorea in mezzo alla natura. Si trova in Costa Smeralda, non lontana dall’iconico hotel Cala di Volpe, ed è stata progettata da Jacques Couëlle per sé e la moglie agli inizi degli anni Settanta. L’architetto francese è stato uno dei creatori della Costa Smeralda del principe Karim Aga Khan, ne ha definito – insieme a Luigi Vietti, Michele Vici, Antoni Simon Mossa – principi e stile: organico, scultoreo, integrato nell’ambiente di granito e macchia mediterranea in modo da rispettare il territorio e richiamarne anche una tradizione abitativa, artigianale e “materica”. Quella villa, che era il suo buen retiro smeraldino, ora potrebbe entrare a far parte del patrimonio immobiliare del Comune di Arzachena. Al momento è in corso una procedura tra Agenzia del Demanio e l’amministrazione: fonti interne non si sbilanciano ancora – il percorso potrebbe andare a buon fine oppure no – ma intanto la possibilità c’è. E sarebbe una acquisizione importantissima, da valorizzare adeguatamente.

Couëlle arrivò in Sardegna nel 1962 e l’anno successivo completa insieme al figlio Savin proprio il Cala di Volpe. La sua villa nasce circa dieci anni dopo. “Questa casa straordinaria, vista da lontano – scriveva Elle Decor – può sembrare un grande animale che riposa sull’erba o una caverna in attesa di essere abitata. Con il suo mistero intrinseco ricorda a chi la guarda il valore del lavoro di Jacques Couëlle, il quale ha saputo tradurre le lezioni impartite dalla natura in spazi per la vita dell’uomo”.