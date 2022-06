Archeologia, a Santadi inaugura l’Acropoli di Pani Loriga

Mai indagata in modo sistematico dopo le prime ricerche effettuate da Ferruccio Barreca alla fine degli anni 60’ del Novecento, nel 2020-2021 l’Acropoli di Pani Loriga è stata oggetto di una intensa campagna di scavo e valorizzazione, finanziata dal ministero della Cultura nel progetto ‘Sistema museale delle aree archeologiche della Sardegna Centro-meridionale’ predisposto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana e Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Lo scavo ha interessato un’area di circa 300 metri quadri vicina al nuraghe Diana e messo in luce un complesso monumentale, con più fasi d’uso e di ristrutturazione tra l’VIII e il III secolo a.C. I risultati delle indagini sono di straordinaria novità per la storia di Pani Loriga e non meno importante è il compimento del processo completo – dalla scavo alla valorizzazione – con il restauro delle strutture messe in luce, la sistemazione di piani e camminamenti e la documentazione e il restauro dei reperti rinvenuti. Ciò ha reso possibile ampliare all’Acropoli il percorso di visita dell’area archeologica, arricchito di nuova conoscenza. L’appuntamento è venerdì 10 giugno alle ore 10 per la cerimonia di inaugurazione e la prima visita guidata dell’Acropoli.