Antonio Meleddu, in arte Bandito: il talento sardo conquista Milano tra musica e impegno sociale

di Beatrice Perri

Antonio Meleddu, sassarese di 22 anni in arte “Bandito”, è una nuova promessa del panorama musicale sardo. Si è fatto conoscere sui social reinterpretando in lingua sarda successi di artisti internazionali come Ligabue, Lady Gaga e Justin Bieber, fino alle sigle di cartoni animati come Dragon Ball. Non gli manca però una certa dote cantautoriale: è infatti recentemente uscito il suo pezzo “Libera sa terra” dedicato alla bellezza della Sardegna e contro la speculazione energetica. Il brano è un manifesto che invita a riflettere e agire: “Riempitevi i polmoni e urlate libera sa terra, da chi l’affama e calpesta. No cherimus gherra, vogliamo alzare la testa.”

Un inno alla pace, alla condivisione e alla lotta per i propri ideali “fatta in unione”. Oggi Bandito ha postato nelle stories la sua esibizione all’Ostello Bello di Milano, locale iconico che ha visto passare grandi nomi come Marco Mengoni e Daria Bignardi. Il cantante, con la bandiera dei quattro mori avvolta intorno al microfono, ha coinvolto il pubblico in una performance carica di emozione e significato cantando proprio la canzone dedicata alla Sardegna. Portando sul palco non solo il suo talento, ma anche l’orgoglio e l’amore per la sua terra, Bandito ha saputo unire magistralmente musica e impegno sociale.

La sua carriera è in ascesa anche in ambito televisivo: ha partecipato alla Performer Italian Cup, trasmessa su Rai 2, dove ha rappresentato la Sardegna e conquistato il primo posto nella categoria “Canto over 18” durante le fasi nazionali. Attualmente Antonio si trova a Milano, dove, stando alle sue stories, segue delle lezioni al Conservatorio. Con passione e talento, Bandito continua a mantenere viva la tradizione musicale sarda, reinterpretandola con uno stile fresco e moderno, capace di emozionare e conquistare un pubblico sempre più ampio.