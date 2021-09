Alla ricerca delle tracce lasciate dai bizantini nella città di Cagliari. Il progetto “Alla scoperta di Cagliari: una città, tante culture”, nato dalla collaborazione tra le Acli provinciali di Cagliari, Crei Acli, Ipsia Sardegna, Amal Sardegna Marocco e la Fap Acli Cagliari, prosegue con la sua terza tappa alla scoperta della Karalis Bizantina e Giudicale che ancora affiora tra le strade del capoluogo.

L’appuntamento è per mercoledì 29 settembre alle 10 in piazza San Cosimo, dove è prevista la visita guidata alla Basilica di San Saturnino, per poi proseguire con il Castello di San Michele. Il tour è gratuito e avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti Covid-19. L’unico costo a carico dei partecipanti sarà il biglietto per l’accesso al Castello di San Michele (4 euro).

Il progetto “Alla scoperta di Cagliari: una città, tante culture” prevede in totale otto incontri dedicati alla socializzazione e all’integrazione tra generazioni e costumi diversi, attraverso la scoperta della cultura come mezzo di interazione e integrazione. L’itinerario è suddiviso in epoche storiche e ripercorre l’evoluzione della città di Cagliari, partendo dal periodo Punico e Romano, proseguendo poi con il periodo Bizantino e Giudicale, quello Pisano, lo Spagnolo, il Piemontese, per concludersi infine con l’Unità d’Italia e i giorni nostri.

L’obiettivo è quello di creare un momento di condivisione e incontro tra cittadini over 60 e i gruppi di stranieri presenti sul territorio. Lo scopo dell’attività non è solo di integrare maggiormente questi ultimi nella nostra realtà, ma anche quello di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuovendo stili di vita più sani e contrastando situazioni di solitudine.

Per richiedere informazioni sul tour della Cagliari Bizantina e Giudicale, è possibile inviare una e-mail con i propri dati alla segreteria organizzativa, all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare al numero 07043039. L’attività è riservata ai tesserati Acli.

Foto: Wikipedia