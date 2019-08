Al Bano infiamma il pubblico della Forte Arena, a Santa Margherita di Pula. Era atteso da due anni il concerto del cantante che nel 2017 si era esibito in Sardegna con l’ex compagna di una vita Romina Power. Con 500 canzoni incise, 58 album pubblicati e 55 anni di carriera artistica, Al Bano rappresenta un simbolo della musica leggera italiana nel mondo e alla Forte Arena presenterà un viaggio musicale tra i brani che hanno fatto la storia della canzone italiana e si sono impressi nella memoria collettiva del Paese.

Sul palco della Forte Arena Al Bano rompe subito il ghiaccio con l’evergreen ‘Nel sole’, seguita a ritmo serrato da ‘Nostalgia canaglia’, ‘Tu per sempre’, ‘I cigni di Balaka’, dove ha ricordato la lite legale per plagio vinta contro Michael Jackson. Poi a sorpresa sul palco sale il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, che chitarra a tracolla propone vecchi successi di Leonard Cohen, Neil Young e Steve Winwood.