Al Carnevale di Venezia sbarca un progetto artistico nato a Sassari

C’è anche un progetto artistico nato a Sassari tra gli eventi ufficiali del Carnevale di Venezia per un’edizione dedicata al tema del viaggio.

Sul palco del “Venice Carnival Street Show” I migliori artisti del panorama internazionale nel campo della musica, circo-teatro e clownerie. Tra questi Turuk alias Nicola Virdis artista sassarese che vestirà i costumi firmati dallo scenografo e costumista, anche lui sassarese, Fabio Loi che ha realizzato anche gli oggetti di scena dello spettacolo .

“Per questo importante invito a Venezia – dice Virdis (nella foto in alto) – abbiamo lavorato su Turuk un audace mercante, baffuto, intraprendente e visionario. È un uomo che viaggia nel mondo con passo deciso e con la sua immancabile gerla colma di mille racconti. È un incantatore di pubblico, capace di stupire con strambe trovate, di sbalordire con gli strumenti scoperti nei suoi innumerevoli viaggi tra Spagna, Romania, Grecia, Marocco, Libano e Sardegna”.

La programmazione di arte e spettacoli diffusi sosterà nei prossimi giorni a Campo San Geremia, Santa Maria Formosa, San Giacomo dall’Orio, San Cassiano, Santa Margherita, Esedra Castello. A Mestre gli artisti si troveranno, oltre che in Piazza Ferretto, anche in Largo Divisione Julia, Piazzetta Battisti, Via Poerio e in Via Palazzo.

“Per un costumista – dice Fabio Loi (nella foto in basso)- approdare fra gli eventi ufficiali del carnevale più importante del mondo è motivo di grande orgoglio e dimostra che anche mantenendo la propria base qui sull’Isola si possono realizzare tanti obiettivi professionali. Il costume è ispirato ad un mercante turco ed è realizzato interamente a mano, dal cartamodello su misura fino alla confezione, così come tutti gli oggetti di scena che accompagneranno le performance”.

Dopo questo importante debutto a Venezia Fabio Loi firmerà anche due appuntamenti importanti del Carnevale sassarese patrocinato e coordinato dall’amministrazione comunale. In occasione del martedì grasso 13 febbraio saranno di Loi i costumi di figuranti, acrobati e animatori degli eventi di “Carrasciari al Corso” organizzato da Tusitala Storytelling e Il Corso e del gran ballo in piazza d’Italia organizzato da Tusitala insieme a Il giardino delle fate e Event Sardinia.